Тайсон Фьюри – Дерек Чисора 3: что ждать и где смотреть

На двоих Тайсону Фьюри и Дереку Чисоре уже 73 года, но это не помешает им сразиться в ночь с 3 на 4 декабря в Лондоне за чемпионский пояс WBC в супертяжелом весе (свыше 90,72 кг) по боксу. Для Фьюри это будет третья защита титула, завоеванного почти три года назад, а для Чисоры – возможность вернуться в высшую лигу бокса. Понятно, что Тайсон – явный фаворит уже третьего по счету поединка с Чисорой, однако в супертяжах порой случаются и сенсации. Тем более, с ударной мощью у его оппонента все в порядке.

Понятно, что многие поклонники бокса мечтают об объединительном бою Фьюри с чемпионом мира WBA, WBO и IBF Александром Усиком, но пока бойцы явно далеки от каких-либо договоренностей. Мало того, Фьюри со свойственной ему эксцентрикой заявил, что для него Чисора и Усик находятся примерно на одном уровне. При этом он привел в пример бой Дерека и Александра 31 октября 2020 года, когда Чисора уступил в относительно близком бою. Хотя превосходство Усика в физической форме и скорости передвижения в концовке того поединка сказывалось. С тех пор Чисора явно не стал быстрее – в конце декабря ему исполнится 39 лет.

Всего у Чисоры 33 победы и 23 нокаута в 45 боях при 12 поражениях – не самый впечатляющий по меркам профессионального бокса. Но, надо признать, что Дерек никогда не бегал от сильных соперников, порой оказывая им достаточно серьезное сопротивление. В частности, против Цыганского короля Фьюри он выходил на ринг в 2011 и 2014 годах. В обоих случаях более классный Тайсон владел преимуществом, выиграв в первый раз по очкам, а во второй – досрочно после десятого раунда. Впрочем, сейчас Чисора уверяет, что стал как боец только лучше. Спорное утверждение, но после трех подряд поражений (от Усика и дважды от Джозефа Паркера) он действительно свой последний на данный момент бой 9 июля 2022 года выиграл – у Кубрата Пулева раздельным решением.