Светлана Миронова: биатлонистка ROC, которая изучает психологию

В олимпийский сезон все спортсмены стараются выйти на пик формы именно к Олимпийским играм. В этом плане атлеты делятся на два типа. Такие, как Кентен Фийон Майе и Марте Олсбю-Ройселанн, в течение всего сезона показывают стабильные результаты, зная, что на Олимпиаде силы их не покинут. Такие, как Йоханнес Бё, могут пропускать гонки по ходу сезона и выступать хуже ожидаемого, но на Играх выстреливают, забирая медали в самый ответственный момент.

Однако осуществлять задуманное получается далеко не у всех. На этапах Кубках мира этого сезона Светлана Миронова дважды заехала в топ-10 в личных гонках, а также взяла серебро и бронзу эстафеты, но в Пекине все пошло не по плану: 23-е место в индивидуальной гонке, 47-е в спринте и 41-е в пасьюте с пятью промахами на последнем огневом рубеже.

Перед началом олимпийских стартов Миронова была настроена позитивно. «Планирую вообще все по максимуму взять от Олимпиады и, конечно, постараться побиться за медали, получить удовольствие от атмосферы, от всего. Это все-таки большой праздник», – говорила 27-летняя биатлонистка в конце января в эфире «Матч ТВ».

Но после первой же гонки в Пекине Светлана поняла, что на дебютной Олимпиаде не получится показать то, на что она на самом деле способна: «Я показала то, на что сегодня готова. Я хотя бы могу соревноваться, это уже плюс».

Функциональные проблемы проявились после последней для Мироновой гонки перед Играми. В эстафете в Рупольдинге Светлана завоевала бронзу, но после этого отказалась от участия в пасьюте. Причина – плохое состояние. У спортсменки был упадок сил: она выходила на часовую тренировку, но уставала так, будто работала три часа.

Перед началом этого сезона Миронова считалась главной надеждой женской биатлонной команды ROC на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В 2018-м Международный союз биатлонистов (IBU) признал ее лучшим новичком сезона, а в 2019-м она выиграла первую медаль Кубка мира в личных гонках, поднявшись на третью ступень пьедестала по итогам спринта в Хохфильцене.

Затем последовало серебро эстафеты, 11-е место в пасьюте и четвертая позиция в еще одном спринте – это был первый успешный отрезок в карьере биатлонистки.

«Мне после этого стало тяжело, на меня это стало давить. Сначала у меня был кураж, но потом я взвалила на себя какой-то груз ответственности. Я начала от себя очень много требовать, но получилась абсолютно обратная картина. К сожалению, это все превратилось в самобичевание», – призналась Миронова в интервью YouTube-каналу Дмитрия Занина.

Так Светлана пришла к тому, что нужно работать над психологией. Ранее спортсменка не исключала,что сама будет психологом, но сделала вывод, что ее интерес связан с саморазвитием и самопознанием. Окунувшись во все нюансы профессии она поняла, что не хотела бы консультировать людей.

Знания по психологии Миронова черпает в магистратуре Уральского федерального университета на факультете спортивной психологии, специализация – «Мотивация и самореализация в спорте». Бакалавриат она окончила в том же университете на факультете физической культуры, спорта и молодежной политики.

Окунувшись в психологию, Миронова скорректировала свое отношение к спорту. «Атмосфера на соревнованиях, которая была раньше, не давала шанса быть позитивной. Когда я обнаружила, что это не дает никаких плюсов, я изменилась. Зачем придерживаться убеждений, которые никому не полезны? Теперь я более открыта, могу шутить, смеяться и веселиться, и это абсолютно никак не повлияет на мой результат», – рассказала Светлана «Матч ТВ».

Также биатлонистка стала по-другому относиться к реакции болельщиков после неудачных гонок: «Люди часто переходят на личности. Я провела плохую гонку – они говорят плохо обо мне, но результат в соревнованиях не характеризует меня как плохого человека».

Абстрагироваться от внешних факторов – очень полезный навык для любого спортсмена. Олимпийские игры еще не закончены. Впереди эстафета, где у женской команды ROC есть шансы на медали. Олимпийский подиум станет отличной мотивацией для Мироновой, чтобы в следующем сезоне выйти на новый уровень.