СУПЕРГЕРОИ ТОКИО | Никита Нагорный: «Посмотрим, как Олимпиада поменяет каждого из нас»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версия интервью с олимпийским чемпионом в командном турнире по спортивной гимнастике Никитой Нагорны*м* из специального проекта Olympics, посвященного спортсменам ОКР. Мы немного отредактировали его, оставив в формате монолога.

Видео-интервью с другими героями проекта - здесь.

Про Игры в Токио

Основной проблемой моих выступлений на Олимпийских играх – и в командном первенстве, и в личном – стало то, что у меня не было определенной комбинации, с которой я выходил бы и делал, не раздумывая, сильную хорошую программу. У меня было два-три варианта программы, и мы решали по ходу. В итоге в решающий момент мы решили сделать упрощенную программу, но ее нужно было исполнить чисто и хорошо. И в этот момент у меня где-то сбой произошел. Никто из зрителей, наверное, и не понял, что случилось. У меня была длинная связка, и в ее середине я не смог выполнить элемент, так что пришлось выкручиваться. То, как я это сделал, в принципе, скажем так, было оригинально - эту связку никто не прыгает. Именно через преодоление страха какое-то, на фоне выброса адреналина я как-то выкрутился, сделал. Такие моменты пролетают мимолётно, но когда ты анализируешь их потом, то отношение меняется. Сейчас, когда прошло много времени, я понимаю, что это могло стоить медали всей команде и поэтому, конечно, понимаю, как сильно я рисковал.

Про ответственность

Это, наверное, самое ценное чувство. В первый раз у меня оно возникло на чемпионате мира в 2019 году, когда мы разговаривали с ребятами и решали, кто же будет завершать выступления на перекладине. Мы знали, что будем бороться за золото. И тогда не было такого, что каждый говорил: «Я пойду! Я пойду!». То есть каждый выбрал себе место, и я понял, что мне осталось именно завершать. И я сказал, что выйду и сделаю. И когда я действительно вышел и сделал, то это стало, наверное, своего рода примером и вызвало доверие у ребят. И на Олимпийских играх нам не нужно было сидеть и размышлять, кто же будет делать заключительный подход, все прекрасно понимали, что это буду я. И неважно, какой это будет снаряд - перекладина или вольные упражнения, как у нас получилось. Это чувство непередаваемое! Я шел, понимая, что уже всё, все спортсмены выступили, и сейчас всё зависит только от того, как я сделаю программу. И когда потом спустился и подошел к ребятам, то говорю: «Обязательно попробуйте в своей жизни сделать быть заключительным участником, когда от вас будет зависеть результат команды». Это не передать словами, это разрыв эмоций просто – особенно, когда ты после этого выигрываешь.

Про ожидание результата

Когда мы стояли и ждали оценки, то была единственная у меня в голове мысль: «Хоть бы первые, хоть бы первые, хоть бы первые». И она крутилась, крутилась. Ребята стоят рядом, смотрят на меня и говорят: «Ты что, успокойся». А я не мог себя контролировать, потому что чувствовал те непередаваемые ощущения, которые бывают в момент, когда ты побеждаешь. Это появляется в середине соревнований, и у меня так было и в Штутгарте на чемпионате мира, и на Олимпийских играх, когда настолько много эмоций, что они начинают сталкиваться. Я сентиментальный человек очень, меня начинает пробивать, и я переживаю исход соревнований в момент, когда еще три снаряда впереди. И прямо идет как буря какая-то, накатывает-накатывает… Потом, когда объявили оценки, я спрятался от камеры, накрылся и сидел минут, наверное, 10-15. Ко мне уже подходили: «Пойдёмте на награждение», и Давид Белявский подходил меня успокаивать. А у меня перехватывало дыхание, с лицом непонятно что творилось, слезы просто рекой лились. Этого не видел никто, потому что я просто не хотел показывать этих эмоций.

Про команду

Ее уникальность только в одном — это взаимоуважение, доверие. Но именно они и привели нас к победе. Если в команде не будет взаимоуважения и веры друг в друга, тяжело что-то добиться. Посмотрите любые интервью - мы все говорили о том, что нам нужно именно командное золото. Как только ты начинаешь перетягивать на себя одеяло — всё, команды уже не будет. А мы были этим единым целым. Наверное, после чемпионата мира в Дохе, где все решила одна тысячная балла, у нас это единение возникло.

Про Артура Далалояна

Травма Артура случилась моментально, неожиданно, и это было больно для всех. Но чтобы кто-то из команды сказал, что он не поедет на Олимпиаду - такого не было. Мы знали прекрасно, что он восстановится, хотя бы четыре снаряда, без прыжковых, но будет делать, и будет в команде их закрывать. Поэтому оставалось только ждать, успеет он восстановить прыжковые снаряды или нет. Он успел. Насколько воля и стремление к этой победе могут сделать с человеком, по сути, невозможное! Потому что никто еще не восстанавливался так быстро после таких травм. Но после травмы вся команда сразу же попыталась его поддержать. Пришла идея, мы сделали футболки, придумали дизайн и заказали в типографии: «Артур, мы ждём тебя в команду». Это не что-то из разряда – мол, какие мы молодцы. Просто это было адресовано ему именно в плане поддержки, чтобы помочь еще как-то хоть чуть-чуть замотивировать на ту невероятную работу, которую он проделывал, сидя в зале постоянно. Мне кажется, не было дня, чтобы ты пришел в зал, а Артура там нет.

Про юмор

В какие-то моменты я думал, что это защита, но сейчас понимаю, что это просто мой образ жизни. Может быть это маска, но когда я в одиночестве, то тоже такой. Нет такого, что в компании я смеюсь и веселюсь, а один такой - еду, грущу и так далее. Просто сейчас очень много ответственных рабочих моментов, когда я не могу быть веселым или, как раньше меня называли, клоуном. Хотя клоун, кстати - тоже очень сложная профессия. В детстве я вообще не мог вести себя серьезно, во всех ситуациях веселился и пытался шутить. Но потом начал понимать, где можно, а где нельзя. И с каждым годом, к сожалению, где нельзя становится больше, чем где можно. Но даже в такие моменты это не происходит так, что я контролирую что-то, это всё само. Я вижу, что человек печален, и мне хочется изменить это: «Не грусти, я тебе помогу». Даже когда ему это не нравится (улыбается). Когда люди улыбаются вокруг — я спокоен. Когда кто-то начинает грустить - мне некомфортно становится. Неважно, это близкий человек или не очень. Я понимаю, что, может быть, это и неправильно, и, может, человек хочет погрустить, ведь и у меня такое бывает. Но в такие моменты все равно пытаюсь как-то перевести всё в юмор.

Про воспитание

В детстве у меня был переизбыток энергии, которую я не знал, куда деть. У меня была только гимнастика, и всё. И никто не понимал, что эту энергию требуется просто направить в нужное русло. Конечно, вот это тяжело переживалось. Сейчас я понимаю, какой труд был вложен со стороны людей, которые меня окружали - учителей, тренеров, родных, близких. Я понимаю, что это все и есть воспитание. Дедушка мне юмор привил, бабушка доброту, которой где-то даже чересчур много. Я пытаюсь всем помочь и уже пару раз попадал на мошенников, которые в инстаграме пишут: «Помогите ребенку». Отправлял деньги, а оказывалось, что обманули. И мама у меня такая же. То есть даже излишне много вот этой доброты, но мы не можем против этого пойти. Все, что что идет у нас от проявлений нашего воспитания – неважно, хорошее это или плохое - тоже имеет какие-то последствия, и из них ты извлекаешь опыт. Сейчас я уже понимаю, что можно, а что нельзя. И чем раньше ребенок это сможет понимать, тем лучше. Поэтому самая главная задача — дать детям возможность стать самостоятельными как можно раньше. Где-то ему нужно ошибаться. Никогда не бывает, чтобы человек стал тем, кем он стал, и чтобы он учился все это время только на чужих ошибках. В любом случае ты должен пробовать и понимать многое на своем опыте. Поэтому я в 15 лет уже жил самостоятельной жизнью в общежитии училища олимпийского резерва и только сам решал, что мне делать в свободное время от тренировок. И я понимал, что только сам буду ответственен за себя.

Про творчество

Первую песню я написал, чтобы не соврать, в 13 лет. Я уже не помню содержание: там что-то «это андеграунд, все люди берут тайм-аут», я с кем-то общаюсь про нашу жизнь (смеется). Ну то есть, что нас окружало - такие и песни. Потом мальчик начал взрослеть, любовь появилась у него. Я Даше посвящал песни - прямо какие-то истории из жизни. Моменты, где я каждую строчку могу обосновать - про что я говорил. Ей нравилось. Она до сих пор говорит: «Давай, надо начинать опять». Я говорю, что нет уже, хватит. Это просто возрастное было, надо пройти через это. Почему нет, если у тебя есть какие-то в потребности в творчестве, если ты хочешь какие-то писать стихи. Я писал сам все тексты, даже кому-то там из ребят писал. Но все это баловство. Кто-то углубляется в это, добивается результата. Но если у нас в гимнастике миллионы людей тренируются, и только десятки становятся чемпионами, то там еще больше людей пробуют, и еще меньше тех, кто добивается успеха. Поэтому я понимаю, что хватит. Надо заниматься гимнастикой.

Про гимнастику

У меня на этот счет не было момента собственного выбора. Когда я пришел заниматься гимнастикой, то это было предложение тренера в садике и решение моих родителей. Когда-то я хотел уйти заниматься футболом, потому что мне нравился этот вид спорта, и дедушка хотел, чтобы я был футболистом. Но бабушка с мамой и моим первым тренером Ольгой Ивановной, чтобы я был гимнастом, хотели больше. Поэтому я остался в гимнастике. Когда я переехал в Москву — это было потому, что Ольга Ивановна не могла уже по семейным причинам тренировать нас, и именно она нашла тренера Анатолия Александровича Забелина, который работает в Москве. Это тоже было не моё решение. То есть мы вот так кивали просто – мол, да, мы понимаем. Дальше попал в сборную команду, начал выступать за сборную России, представлять нашу страну на международном уровне. И понимал, что уже как бы и не может быть такого, что «я уйду сейчас». Потому что большая команда за тобой стоит, которая ведет тебя, помогает. Ну и сейчас я пришел к тому, что не могу уйти из спорта, потому что, если я могу еще что-то сделать, то уходить — это эгоизм. В меня столько вкладывалось на протяжении всего этого времени, и сейчас я должен отдавать. Я могу решить что-то и сказать: «Ребята, всё, финита ля комедия, я собираю вещи и уезжаю жить в Ростов, буду там директором школы. Или тренером. Возьму детей и буду из них чемпионов готовить. Откуда вы знаете: может, я вскоре 10 таких, как я сам, приведу?» То есть можно все, что угодно, сделать. И я понимаю, что сейчас завишу только сам от себя. Какое приму решение - так и будет. Но, возвращаясь к воспитанию, понимаю, что не могу этого сделать и уйти сейчас из гимнастики. Потому что тогда подведу других людей.

Про цели

Целей очень много. Если касаться темы спорта глобально, то хочется сделать так, чтобы у нас была клубная система в России - именно в спортивной гимнастике. Я недавно обсуждал вопрос реализации модели, которая существует за границей – на это потребуется 10-15 лет минимум. Но есть другие решения. Хочется реализовать их в ближайшие 5 лет, и это реально. Я хочу именно в этом направлении пойти, отталкиваясь именно от гимнастики. Хочется зал полноценный – большой профессиональный зал, но с возможностью заниматься для всех. Это не та история, которая у нас сейчас есть, когда ты говоришь человеку, что можно прийти заниматься, а он: «Я? Гимнастикой? Там же только дети у вас занимаются». А я говорю: «Нет. У меня в клубе занимаются три группы взрослых людей - ходят на растяжку, на акробатику». Это же круто, когда ты можешь дать возможность каждому попробовать себя в гимнастике, ведь на любительском уровне наш вид спорта вообще не развивается. И, например, большая проблема в том, что гимнастикой занимаются многие дети, а добиваются результат не все. И у тех, кто отсеивается в какой-то момент, нет никакой альтернативы. Ребенок не может продолжать заниматься, выступать в клубных соревнованиях или в каких-то еще. То есть человек закончил в 15-16 лет - всё, у него нет результатов, что ему делать? Он столько времени посвятил этому, а теперь остается только ходить и говорить: «О, я когда-то занимался гимнастикой». И вот в этом направлении, конечно, хочется реализовать многое. Наверное, это такие глобальные цели, которые мне помогают не лениться. Все они связаны со спортом, с гимнастикой, и именно они - даже не то, чтобы цели, а, наверное, просто необходимость уже.

Про Париж-2024

Мечтаю не о личном многоборье. Больше заводит сейчас вопрос, получится ли у нас защитить титул олимпийских чемпионов в командном первенстве. Это непросто, но мы будем бороться, будем готовиться. Посмотрим, что из этого выйдет. Посмотрим, как Олимпиада поменяет каждого из нас. Остались ли мы теми же ребятами, которые имеют невероятное рвение к этому золоту и горящие глаза, которые приходят в зал, рвут и мечут, чтобы завоевать это золото. Или это уже будут ребята, которые хотят выиграть личное первенство. Это большая разница. Если получится у нас оставить взаимоотношения в команде и при этом иметь одну общую цель выиграть золото в командном первенстве, то, думаю, это возможно.