Долгий и тернистый путь Суй Вэньцзин и Хань Цуна к олимпийскому золоту 

Суй Вэньцзин и Хань Цун справились с невероятным давлением.

Произвольная программа в парном фигурном катании пришлась на предпоследний день Олимпиады, и за Вэньцзин с Цуном, последними китайскими спортсменами, выступавшими на домашней Олимпиаде в Пекине-2022, наблюдала вся нация. Все ждали золота, и давление было огромным.

Обычно соревнования в парном катании проходят в первые дни Олимпийских игр, но в Пекине эту дисциплину перенесли в конец. И именно ради пары Вэньцзин и Цуна. Они не могли не оправдать ожиданий болельщиков.

«Мы знали перед выходом на лед, что наши соперники откатали очень хорошо, - рассказал Цун. - Честно говоря, испытывали нереальное давление».

В следующие четыре минуты они показали, как надо справляться с давлением, и через четыре года после серебра Пхенчхана-2018 завоевали олимпийское золото: разница между первым и вторым местами снова составила меньше балла.

Двукратные чемпионы мира, откатавшие вместе больше 15 лет, наконец стали олимпийскими чемпионами.

«Это незабываемый вечер, - не стеснялась эмоций Вэньцзин. - Мы реализовали свою мечту на родине. Сумели увенчать этот торт прекрасной вишенкой, и сейчас очень гордимся. По сравнению с Пхенчханом четыре года назад мы поменяли цвет медалей. Заслужили эти награды. Мы прошли через очень многое, через разные травмы».

Оба фигуриста перенесли множество травм и операций, в связи с чем было немало скептиков, критически относившихся к шансам китайской пары. Но это, по словам Цуна, только добавило спортсменам мотивации. Китайские фигуристы постоянно слышали, что Цун слишком мал для парного катания, и что они никогда не смогут обыгрывать лучших в мире.

«Из андердогов, в которых никто не верил из-за антропометрических данных, мы превратились в олимпийских чемпионов, - продолжает Цун. - Это невероятное путешествие... Мы хотели показать людям, что нет ничего невозможного. Надо просто сделать шаг и быть смелыми».

Вэньцзин добавила: «Люди сомневались в нас, потому что мы примерно одного роста. Мы прошли через множество сложностей. Когда кто-то говорит, что это не имеет смысла, не бойтесь и идите своим путем. Никогда не теряйте веру в себя. Не позволяйте страху взять над вами верх».

Вэньцзин/Цун: Никогда не сомневались в четверной подкрутке

Пара ROC Евгения Тарасова и Владимир Морозов обеспечили максимальное давления на Вэньцзин и Цуна: почти безупречное катание в произвольной программе принесло им 155 баллов и 239,25 в сумме.

В такой ситуации очень многое зависело от того, как Вэньцзин и Цун выполнят стартовый элемент: четверную подкрутку, при которой Цун бросает Вэньцзин в воздух почти горизонтально и ловит ее после выполнения трюка. Прежде такое на Олимпийских играх делали только две пары.

До них все пары в произвольноой программе, в том числе Тарасова и Морозов, делали тройную подкрутку. Какой была разница в баллах? Вэньцзин и Цун получили 10,42 балла, Тарасова и Морозов ограничлись 9,00.

В сумме китайская пара набрала 239,88 балла - всего на 0,63 балла больше ROC, а значит, риск себя оправдал.

«У нас получался этот элемент с юных лет, но с тех пор мы повзрослели, перенесли различные травмы, и делать четверную подкрутку в этом возрасте с учетом изменений в нашей антропометрии стало сложнее, - рассказала Вэньцзин. - Но, думаю, здесь и проявляется олимпийский дух. Неважно, какие у тебя были травмы и как изменилось твое тело. Если ты готов, надо пробовать и делать. Полагаю, это в нашем характере».

Казалось, после успешно выполненного элемента ультра-си китайская пара не оставит шансов соперникам, однако у Вэньцзин возникли трудности с тройным сальховым, за ошибку на котором судьи понизили оценку.

Проблемы Вэньцзин с прыжками после множественных травм стопы и операций для болельщиков были не новостью, однако в одном можно было не сомневаться - неважно, насколько серьезная ошибка допущена, она продолжит выступление на максимальном уровне.

«У нас были подготовлены варианты на случай возможных ошибок, - объясняла Вэньцзин после. - Когда я ошиблась, Цун сказал мне: «Не проблема, продолжаем». Прежде у нас тоже бывали ошибки на соревнованиях, потому надо было просто быстро перестроиться и не сдаваться. Именно так мы преследовали свою олимпийскую мечту».

Наследие продолжается: Второе золото Китая в парах

Ожидание оценок все равно было мучительным. Пара сидела вместе с тренером Чжао Хунбо, который в паре с Шэнь Сюэ принес Китаю первое в истории олимпийское золото в фигурном катании. В общей сложности с 2002 года Китай завоевал в парном фигурном катании шесть олимпийских медалей.

Вэньзин и Цун сделали достаточно. Когда на табло появились оценки, Цун закричал от радости, и вся китайская команда начала обниматься, не веря своему счастью. В этот момент в Столичном дворце спорта стоял такой шум, которого Игры-2022 в Пекине прежде не слышали.

Вэнцьзин и Цун завоевали золото на глазах у своих болельщиков.

«Думаю, это медаль всей нашей команды, которую мы завоевали совместными усилиями», - сказал Вэньцзин.

«Мы работали вместе 15 лет и пережили всю гамму эмоций. Даже вчера, до нашей программы, я чуть не расплакалась после слов Цуна. Он сказал мне: «Давай, победим мы или проиграем, мы пройдем этот путь вместе».

«Есть такое выражение, - добавила Вэнцьзин. - Может, я и не справлюсь сама, но совместными усилиями мы это сделаем».

Цун добавил: «Я сказал ей, что мы должны верить в себя, поскольку можем победить. А потом мы взяли друг друга за руку и вышли на лед».