StrongerTogether. Иностранные биатлонисты поддержали Эдуарда Латыпова после провала в эстафете

27-летний Эдуард Латыпов в олимпийском сезоне стал лидером национальной команды. На этапах Кубка мира в личных гонках он дважды выиграл серебро и до января не опускался ниже 12-го места. Естественно, что после таких результатов Латыпова стали называть главной надеждой сборной ROC на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Однако в начале нового года над подготовкой спортсмена к Олимпиаде нависла угроза – он заразился коронавирусом за месяц до старта главного турнира четырехлетия. Биатлониста посадили на карантин, позволив ему тренироваться на улице по два часа в день. В это непростое время на помощь Латыпову пришла немецкая сборная – олимпийский призер и двукратный чемпион мира Эрик Лессер предоставил Эдуарду свой велотренажер.

«Как атлет я понимаю, что карантин перед Олимпийскими играми это очень плохо. Я живу в Оберхофе и у меня есть любое оборудование, которое можно представить. С моей стороны было бы правильно помочь ему, – сказал Лессер «Матч ТВ». – Для меня этого не сложно, поэтому я дал ему велотренажер, платформу для тренировок. В этом нет ничего особенного. Он попал в непростую ситуацию, поэтому важно сохранить форму перед Олимпиадой, важно сохранить форму. Мне совсем не сложно помочь ему».

Вернуться к гонкам Латыпову удалось только 22 января на этапе в Антхольце – спустя месяц после предыдущего старта. Первая гонка после возвращения у биатлониста не удалась – он допустил восемь промахов в масс-старте и занял 25-е место. После этого тренеры все равно доверили спортсмену место финишера в эстафете, которая получилась очень нервной. После первой стрельбы Эдуард зашел на штрафной круг, на последнем огневом рубеже использовал один дополнительный патрон и ушел на дистанцию за пределами тройки лидеров, однако на финишном отрезке обошел двух соперников и принес команде серебро.

Такое выступление Латыпова в Антхольце обнадежило болельщиков перед Олимпиадой. В Пекине Эдуард в первой же гонке поучаствовал в бронзовом успехе команды в смешанной эстафете, хотя после финиша предположил, что его тактика на последних метрах дистанции могла стоить ROC победы (в финишной разборке он уступил Йоханнесу Бе и Кентену Фийону Майе).

«Я сделал небольшой отрыв, но этого оказалось недостаточно. Если бы я сел за их спины, неизвестно, как бы все сложилось на спуске – соперники были очень хороши. Получилось так, как получилось. Если бы я выбрал другой вариант, то еще неизвестно, как бы все сложилось, не факт, что получилось бы составить им конкуренцию», – сказал Эдуард журналистам.

Вскоре Латыпов завоевал первую медаль для сборной ROC на этой Олимпиаде в личных гонках, став третьим в гонке преследования. После пасьюта спортсмен признался, что едва сдерживает слезы счастья, а через несколько дней он уже не мог сдержать горечь от поражения. В мужской эстафете сборная ROC к четвертому этапу Эдуарда Латыпова уверенно лидировала. Карим Халили, Александр Логинов и Максим Цветков добились преимущества над ближайшим преследователем в 41 секунду. Первый огневой рубеж биатлонист ROC прошел с одним дополнительным патроном и ко второй стрельбе преимущество команды составляло почти минуту. Однако на стойке Латыпов не справился, допустил пять промахов и зашел на два штрафных круга.

К счастью, ему удалось удержать хотя бы бронзу, а золото и серебро ушло норвежцам и французам. На финише Латыпов рухнул и заплакал. Партнеры Эдуарда по команде сразу же бросились утешать его и продолжили поддерживать в интервью после гонки.

Эдуард Латыпов на финише олимпийской эстафеты Фото © 2022 Getty Images

Не были равнодушны к драме Латыпова и иностранные биатлонисты, которые своими словами подтвердили силу олимпийского слогана StongerTogether – вместе сильнее.

«Подобное может произойти с любым спортсменом. Это наихудшее чувство. Ты вернёшься, Эдуард», – написал в сторис Instagram норвежец Тарьей Бе, ставший в этой эстафете олимпийским чемпионом.

Не остался в стороне и другой норвежец Эмиль Хегле Свендсен, уже завершивший карьеру. Четырехкратный олимпийский чемпион и 12-кратный чемпион мира был в похожей ситуации на Олимпиаде-2014 в Сочи. Он пришел на огневой рубеж в группе лидеров, но зашел на штрафной круг, что оставило Норвегию вне пьедестала почета.

«Все мои мысли и чувства с Эдом Латыповым. Я и сам был в такой ситуации (в 2014 году). Позаботьтесь о нем, россияне», – написал Свендсен в Twitter.

Легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад, завершивший карьеру, также решил поддержать Латыпова.

«Биатлон непредсказуем, поэтому мы все его так любим. Я делал то же самое дважды в моей карьере», – написал семикратный победитель Кубка мира и пятикратный олимпийский чемпион в сторис Instagram.

Подобная поддержка наверняка имеет для Эдуарда Латыпова большое значение. Тем более, что ему еще бежать одну гонку на этой Олимпиаде. 18 февраля Эдуард Латыпов поборется за медали в масс-старте.