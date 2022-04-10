Стрельба. Кубок мира. Команда США побеждает всех в Перу

В столице Перу городе Лима прошел второй этап Кубка мира по стендовой стрельбе. В этих дисциплинах международные соревнования только набирают обороты, так как они проходят исключительно на открытом воздухе. Поэтому специально выбираются исключительно теплые страны. Победу в общем зачете этапа в Лиме одержала сборная США. У команды 8 медалей: 4 золота, 3 серебра и 1 бронза, второе место у Италиb (3-2-1), на третьем расположилась Испания (2-1-1).

Напомним, что по решению Международной федерации стендовой стрельбы спортсмены сборной России отстранены от участия в международных соревнованиях.

Команда США сразу включилась в борьбу за медали. Джо Виззи, Остин Смит, Кейтлин Коннор первенствовали как в личных дисциплинах, так и в командной. Итальянские стрелки постоянно были где-то рядом, но в решающие моменты уступали американцам. Однако они смогли добиться победы в заключительный день, когда перестреляли главных соперников в микстовом трапе. Золото выиграли Доменико Симеоне и Симона Скоккетти.

Отметим и единственную медаль на соревнованиях, которую получили хозяева – сборная Перу. Николас Эспиноса победил впервые в карьере, причем призера чемпионата мира Федерико Хиля из Аргентины. Это награда осталась единственной в копилке страны-хозяйки.

Теперь спортсмены переедут в Европу – с 19 по 30 апреля в Италии пройдет очередной этап Кубка мира.