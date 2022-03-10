Стрельба. Кубок мира. Команда Индии выиграла общий зачет в Каире

В Каире завершился первый этап Кубка мира по пулевой стрельбе в нынешнем сезоне. Одновременно с этим начался новый олимпийский цикл: в общий зачет отбора идут результаты именно с соревнований такого уровня. В напряженной борьбе победу в общем зачете одержала сборная Индии. Совсем немного от нее отстала команда Норвегии. Всего в этапе участвовали более 500 спортсменов из 64 стран.

Первые медали разыграли мужчины в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. В упорной борьбе победил итальянец Данило Деннис Соллаццо. Это его первый успех в соревнованиях ISSF среди мужчин. В финальной перестрелке за золото он был точнее Патрика Яни из Словакии. Третье место занял Иржи Приврацкий из Чехии.

Чемпионка Европы-2021 Осеанн Мюллер из Франции выиграла эту же дисциплину среди женщин. Второе место заняла Анастасия Галашина из России. Бронзу завоевала американка Элисон Мари Вайс.

Чаудхари Саураб из Индии поднялся на подиум Кубка мира впервые с 2019 года. Он победил в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров среди мужчин. Второе место досталось немцу Михаэлю Швальду, бронзу взял россиянин Артем Черноусов (затем российские стрелки снялись с турнира, т.к. Международная федерация спортивной стрельбы отстранила спортсменов из России и Беларуси от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок).

Анна Коракаки из Греции выиграла золото в стрельбе из пневматического пистолета у женщин. Бронзовый призер Игр-2016 перестреляла Эшу Сингх из Индии. Эша впервые участвовала в турнире среди взрослых и стала второй. Серебряный призер Токио-2020 Антоанета Костадинова из Болгарии заняла третье место.

Золото в стрельбе из скорострельного пистолета (25 метров) завоевал олимпийский чемпион-2020 француз Жан Киквампуа. Второе место занял Руслан Лунев из Азербайджана, третье – Мартин Страд из Чехии. В смешанной команде по стрельбе из 3 позиций на 50 метров лучший результат показали Дженни Стене и Йон-Херманн Хегг из Норвегии. В споре за золотую медаль они победили немецких спортсменов Джолин Бир и Максимилиана Даллингера. Бронза досталась Шриянке Саданги и Ахилу Шеоран из Индии.

Спортсменки из Индии показали лучший результат в командной стрельбе из пистолета на 25 метров. Серебро досталось команде Сингапура, бронза у китаянок. В заключительный день Кубка мира спортсмены боролись за медали в соревнованиях по стрельбе из скорострельного пистолета на 25 метров. В командном турнире победили стрелки Германии, опередив индийцев. Бронза досталась чехам. А вот в смешанных соревнованиях первыми стали спортсмены из Индии, второе место у Таиланда, третье – у Сингапура.

В итоге, первое место в медальном зачете заняла Индия с 7 медалями (4 золотых, 2 серебряных, 1 бронзовая), второе – Норвегия с 6 медалями (3 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые), третье – Франция с 3 золотыми медалями.

Следующий крупный турнир у стендовиков – чемпионат Европы, который пройдет с 18 по 27 марта в Норвегии.