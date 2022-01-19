Стрельба. Календарь соревнований 2022 года

В 2022 году в пулевой и стендовой стрельбе начался отборочный цикл на Олимпийские игры 2024 года. Рейтинговые соревнования – этапы Кубка мира, чемпионат мира и чемпионат Европы. Традиционно сезон начинают представители пулевой стрельбы, так как они соревнуются в закрытых помещениях. Весной – стендовики. Представители сборной России сейчас на лидирующих позициях в пулевой стрельбе: Виталина Бацарашкина – лидер общего зачета в стрельбе из пистолета с 10 и 25 метров, Сергей Каменский – в стрельбе из винтовки из трех положений. Стендовики в этом плане пока отстают – олимпийский чемпион 2004 года Алексей Алипов на 9-м месте в мировом рейтинге, Геннадий Мамкин – 11-й в трапе. В аналогичной дисциплине у женщин Дарья Семьянова и Екатерина Субботина на 7-м и 8-м месте соответственно. Один из турниров в сезоне пройдет в России – с 15 по 30 августа в Московской области состоится чемпионат Европы по стендовой стрельбе.

Календарь всех соревнований по стрельбе в сезоне 2022 года

Пулевая стрельба

12-16 января. Руже, Словения. Этап Гран-при. Пистолет/Винтовка. Мужчины. Женщины

18-22 января. Осиек, Хорватия. Этап Гран-при. Пистолет/Винтовка. Мужчины. Женщины

8-18 февраля. Джакарта, Индонезия. Этап Гран-при. Пистолет/Винтовка. Мужчины. Женщины

26 февраля-8 марта. Каир, Египет. Этап Кубка мира. Пистолет/Винтовка. Мужчины. Женщины

26 февраля-5 марта. Каир, Египет. Мировой тур по скоростной стрельбе. Пистолет/Винтовка. Мужчины. Женщины

18-27 марта. Хамар, Норвегия. Чемпионат Европы. Пистолет/Винтовка. Мужчины. Женщины

9-19 апреля. Рио-де-Жанейро, Бразилия. Кубок мира. Пистолет/Винтовка. Мужчины. Женщины

9-20 мая. Зуль. Германия. Чемпионат Европы среди юниоров. Пистолет/Винтовка. Мужчины. Женщины

20-29 мая. Гранада, Испания. Этап Гран-при. Пистолет/Винтовка. Мужчины. Женщины

27 мая-9 июня. Баку, Азербайджан. Кубок мира. Пистолет/Винтовка. Мужчины. Женщины

9-22 июля. Чханвон, Корея. Кубок мира. Пистолет/Винтовка. Мужчины. Женщины

1-9 августа. Шатору, Франция. Чемпионат мира по скоростной стрельбе. Пистолет/Винтовка. Мужчины. Женщины

11-23 августа. Алматы, Казахстан. Кубок Азии. Пистолет/Винтовка. Мужчины. Женщины.

12-25 октября. Каир, Египет. Чемпионат мира. Пистолет/Винтовка. Мужчины. Женщины

9-11 ноября. Дэгу, Корея. Финал сезона. Пистолет/Винтовка. Мужчины. Женщины.

Стендовая стрельба

26 февраля-5 марта. Каир, Египет. Мировой тур. Пистолет/Винтовка. Мужчины. Женщины

8-19 марта. Никосия, Кипр. Кубок мира. Скит/Трап. Мужчины. Женщины

27 марта-7 апреля. Лима, Перу. Кубок мира. Скит/Трап. Мужчины. Женщины.

19-30 апреля. Лонато, Италия. Кубок мира. Скит/Трап. Мужчины. Женщины

9-20 мая. Зуль. Германия. Чемпионат Европы среди юниоров. Скит/Трап. Мужчины. Женщины

20-29 мая. Гранада, Испания. Этап Гран-при. Скит/Трап. Мужчины. Женщины.

27 мая-9 июня. Баку, Азербайджан. Кубок мира. Скит/Трап. Мужчины. Женщины

13-22 июня. Конья, Турция. Этап Гран-при. Скит/Трап. Мужчины. Женщины.

28 июля-5 августа. Алматы, Казахстан. Гран-при. Скит/Трап. Мужчины. Женщины.

28 июля-5 августа. Алматы, Казахстан. Кубок Азии. Скит/Трап. Мужчины. Женщины.

15-30 августа. Игнатово, Московская область. Чемпионат Европы. Скит/Трап. Мужчины. Женщины

27 сентября-10 августа. Осиек, Хорватия. Чемпионат мира. Скит/Трап. Мужчины. Женщины

9-11 ноября. Дэгу, Корея. Финал сезона. Скит/Трап. Мужчины. Женщины.

Все соревнования по стрельбе можно смотреть на официальном сайте Международной федерации спортивной стрельбы.