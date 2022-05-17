Стрельба из лука. Южная Корея принимает этап Кубка мира: что ждать, где смотреть

Южная Корея — безусловный мировой лидер в стрельбе из лука. Спортсмены из этой страны за короткий промежуток (от Сеула-1988 до Токио-2020) выиграли 43 олимпийские медали, 27 из которых золотые. Любые международные соревнования на территории Страны утренней свежести — настоящая проверка на прочность для сильнейших спортсменов планеты. Именно поэтому второй этап Кубка мира, который пройдет в Кванджу с 18 по 22 мая, является одним из самых ожидаемых событий в олимпийском луке. Высочайший уровень конкуренции (сопоставимый с чемпионатами мира), звездный состав и невероятный интерес к виду спорта в стране, принимающей соревнования, можно будет наблюдать на Olympic Channel 21 и 22 мая.

Главная претендентка на победу у женщин — трехкратная чемпионка Токио-2020 Ан Сан. Юная суперзвезда (в феврале ей исполнился 21 год) уже успела продемонстрировать отличную форму, попав в четверку сильнейших на отборе в команду Южной Кореи на сезон. Победу на этом турнире, также проходившем в Кванджу, сенсационно одержала ровесница Ан Сан — Ли Каен, ранее на взрослом уровне почти не выступавшая. Еще две спортсменки, которые представят «Больших белых акул» на этапе Кубка мира — мировая рекордсменка в квалификационных раундах (691 балл за 72 стрелы) Кан Чхэ Ен и победительница финала Кубка мира-2015 Чой Мисун. Если представительницы корейского квартета не встретятся по турнирной сетке раньше, вполне вероятно, что они не пустят никого даже в полуфинал.

Также на призовые места будут претендовать набравшие отличную форму итальянка Кьяра Ребальяти (победила на этапе Европейского Гран-при в Пловдиве 8 мая), чемпионка южноамериканского отбора и бронзовая олимпийская медалистка в миксте Алехандра Валенсия из Мексики, а также тройка призеров первого этапа Кубка мира в Анталье: Брайони Питман (Великобритания), Лаура ван дер Винкель (Нидерланды) и Катарина Бауэр (Германия).

У мужчин круг претендентов на победу еще шире. В Кванджу выступят все призеры Токио-2020 в личном зачете: Мете Газоз (Турция), Мауро Несполи (Италия) и Фурукава Такахару (Япония), чемпион мира-2021 Ким Ву Джин (Южная Корея) и его соперник по финалу Маркус д’Алмейда (Бразилия), первый номер мирового рейтинга Брэди Эллисон (США), а также финалисты первого этапа Кубка мира-2022 Мигель Альварино (Испания) и Райан Таяк из Австралии.

Команду хозяев помимо Ву Джина представят Ким Же Дук, Ли Ву Сок и живая легенда — 41-летний чемпион Лондона-2012 О Джин Хек, после удачного национального отбора решивший не завершать карьеру.

Исходя из текущей формы главными фаворитами как раз выглядят ветераны. «Аризонский ковбой» Эллисон в матче за бронзу на этапе Кубка мира в Анталье разгромил Газоза со счетом 7-3, а О Джин Хек очень уверенно смотрелся на сложнейшем в мире национальном чемпионате.

Стрельба из лука. Кубок мира. Этап 2. Кванджу, Южная Корея. Расписание трансляций

по московскому времени

18 мая, среда

08:00. Мужчины. Женщины. Квалификационный раунд

19 мая, четверг

03:15. Мужчины. Команды. Матчи на вылет

03:45. Женщины. Команды. Матчи на вылет

20 мая, пятница

03:15. Микст. Матчи на вылет

08:13. Мужчины. Индивидуальные матчи на вылет (до 1/4 финала)

08:55. Женщины. Индивидуальные матчи на вылет (до 1/4 финала)

22 мая, воскресенье

04:02. Микст. Мужчины, команды. Женщины, команды. Матчи за третье место и финалы

08:02. Женщины. Мужчины. Индивидуальные полуфиналы, матчи за третье место и финалы

Смотреть матчи онлайн можно будет на Olympic Channel

Результаты всех международных турниров по стрельбе из лука будут доступны в лайв-формате на сайте

Календарь сезона-2022 по стрельбе из лука

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