Стрельба из лука. Олимпийский чемпион открывает сезон на родине: что ждать, где смотреть

Сезон международных соревнований по стрельбе из лука самого высокого уровня открывает этап Кубка мира в Анталье (Турция) 20-24 апреля. Состав участников сильнейший, не приедет только сборная Южной Кореи — спортсмены и спортсменки страны, доминирующей в этом виде спорта, готовятся к домашнему этапу в Кванджу во второй половине мая.

Для всех остальных соревнования на турецкой Ривьере — отличный шанс победить и таким образом квалифицироваться в финал Кубка мира (а он пройдет в Мексике 15-16 октября). У мужчин кумиру местной публики — олимпийскому чемпиону Мете Газозу будут противостоять его соперник по финалу Токио-2020 Мауро Несполи из Италии, чемпион Европы Пабло Ача из Испании (свой титул он выиграл как раз в Анталье год назад), открытие прошлого сезона — Николас д'Амор с Виргинских островов, чемпион мира-2014 Флориан Унру из Германии, а также звездные американцы — лидер мирового рейтинга у мужчин «Аризонский ковбой» Брэди Эллисон и победитель финала Кубка мира-2021 Джек Уильямс. Тем не менее, Газоз уверен, что готов победить любого.

«Не чувствую никакого давления. Собираюсь победить. Как и всегда», — заявил турецкий спортcмен в интервью для World Archery.

У женщин в заявке три медалистки Олимпиады в Токио — вице-чемпионка микста Габриэла Шлоссер из Нидерландов, обладательница индивидуальной бронзы Лучилла Боари из Италии, а также занявшая третье место в составе команды Мишель Кроппен из Германии. Дополняют круг претенденток на призовые места действующая чемпионка Европы Лиза Барбелен из Франции и сильнейшая лучница континента-2018 Ясемин Анагоз из Турции.

Стрельба из лука. Кубок мира. Анталья, Турция. Расписание соревнований

20 апреля, среда

Квалификация. Мужчины. Женщины

21 апреля, четверг

Матчи на вылет. Команды

22 апреля, пятница

Матчи на вылет. Мужчины. Женщины

24 апреля, воскресенье

Финалы и матчи за третье место. Мужчины. Женщины

Смотреть онлайн все матчи на вылет можно будет на Olympic Channel и на официальном канале Международной федерации стрельбы из лука

Результаты всех международных турниров по стрельбе из лука будут доступны в лайв-формате на сайте

Календарь сезона-2022 по стрельбе из лука

📬Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях