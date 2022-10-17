Стрельба из лука. Олимпийские чемпионы из Южной Кореи побеждают в финале Кубка мира 2022

Кульминацией первого сезона нового олимпийского цикла в стрельбе из лука стал финал Кубка мира 2022, все матчи которого проходили в Тласкале (Мексика) в воскресенье 16 октября.

Соревнования 16 лучших спортсменов года завершились победным дублем спортсменов из Южной Кореи. Трехкратная чемпионка Токио 2020 Ан Сан в финале со счетом 6:4 превзошла соотечественницу — Чой Мисун, а лидер Кубка мира 2022 Ким У Джин разгромил чемпиона Европы Мигеля Альварино из Испании — 7:1.

У женщин тандем главных претенденток прошел по турнирной сетке с разной степенью уверенности. Чой Мисун, уже побеждавшая в финале Кубка мира 2015, в первом раунде выбила из борьбы вице-чемпионку Всемирных игр Брайони Питман из Великобритании (7:3), а в полуфинале не отдала ни одного сета Алехандре Валенсия из Мексики (6:0). Ан Сан с одинаковым счетом 6:4 с трудом дожимала представительниц Китайского Тайбэя. Одна из них — чемпионка мира 2019 в команде Пен Цзямао — заняла итоговое третье место. В главном матче Ан Сан при равном счете 4:4 выбила тремя стрелами 29 очков и обеспечила себе первую победу в финале Кубка мира в карьере.

У мужчин Ким У Джин не замечал соперников в этот день. В первом раунде 30-летний спортсмен отправил все 9 стрел в центр мишени! Мексиканская публика была в восторге несмотря на то, что это достижение означало разгром их любимца — 21-летнего Хесуса Флореса со счетом 0:6. Ким У Джин продолжил феерию в полуфинале против соотечественника — двукратного олимпийского чемпиона Ким Же Дука. Последний сумел свести один из сетов вничью — 29:29, однако в остальных трех догнать соперника, стрелявшего только по десяткам, не сумел. В главном матче против Мигеля Альварино Ким У Джин заметно нервничал поначалу, но итог получился предсказуемым — 7:1 в пользу южнокорейского мастера, для которого эта победа стала четвертой в финалах Кубка мира (2012, 2017, 2018, 2022).

Олимпийский чемпион Мете Газоз показал на турнире тот же результат, что и в прошлом году. В первом раунде, ставшем повторением токийского финала, турецкий лучник был точнее Мауро Несполи из Италии. В полуфинале Альварино был чуть спокойнее в решающий момент, однако Газоз стабилизировал состояние и в малом финале одержал красивую победу над Ким Же Дуком: выбил 30 из 30 в четвертом сете и удержал преимущество.

Также по теме: