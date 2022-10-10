Стрельба из лука. Чемпионат мира 2022: результаты и видео

Чемпионат мира по стрельбе из лука 2022 проходил с 4 по 9 октября в Янктоне (США). В результаты золотые медали и у мужчин, и у женщин увозят из Южной Дакоты те же спортсмены, которые первенствовали на Всемирных играх 2022 в Бирмингеме (штат Алабама): Флориан Унру из Германии и Кьяра Ребальяти из Италии.

Местный кумир и самый стабильный стрелок из лука последнего десятилетия Брэди Эллисон сенсационно остался без медали. Череда неудач для лидера мирового рейтинга в сезоне 2022 продолжается. Хотя после квалификации, проходившей в гигантском ландшафтном парке с двумя стрелковыми маршрутами — «красным» и «синим» — Эллисон уверенно лидировал с 765 очками (ближайший преследователь — Патрик Хьюстон из Великобритании — выбил на 24 балла меньше!). Поул-позишн (а также второе место) по регламенту гарантировала «Аризонскому ковбою» путевку в полуфинал. В то время пока остальные спортсмены состязались за два оставшихся места в топ-4, Эллисон и Хьюстон отдыхали. Однако пауза на пользу им не пошла.

Одного из главных фаворитов отправил в малый финал не кто-нибудь, а его же собственный подопечный — 23-летний Мэттью Ноуфел. Причем победа четвертого номера квалификации получилась чрезвычайно уверенной — с шестиочковым преимуществом. Расстроенный Эллисон в итоге уступил и в матче за бронзу — медаль этого достоинства в активе Хьюстона. Главный финал как и на Всемирных играх стал противостоянием США — Германия. И вновь точнее оказался представитель Бундестим.

Флориан Унру, перед стартом соревнований не совсем в шутку заявлявший о том, что боится заблудиться на трассе в гигантском Янктонском лесу, за квалификацию и раунды на выбывание освоился и набрал ход. Стоит отметить, что турнирная сетка вице-чемпиону Европы и победителю Всемирных игр досталась тяжелейшая: для попадания в первую четверку ему пришлось побеждать двух итальянских лучников — бронзового призера Бирмингема 2022 Марко Морелло и чемпиона Средиземноморских игр Федерико Мусолеси. В полуфинале против Хьюстона борьба шла до последней стрелы, а вот матч за золото стал демонстрацией преимущества Унру в классе. 29-летний лучник из Германии триумфально закрыл лучший в карьере сезон, единственное упущение в котором — непопадание в финал Кубка мира, который пройдет в Мексике с 10 по 16 октября.

У женщин чемпионат в режиме терминатора провела Кьяра Ребальяти. Победительница Всемирных игр 2022 и этапа Европейского Гран-при в Пловдиве за два дня квалификации набрала 673 балла, обеспечив себе первую строчку и прямое попадание в полуфинал. На этой стадии итальянская лучница уверенно превзошла сенсационно прошедшую так далеко Йиндржишку Ванечкову из Чехии.

А вот финал получился захватывающим: жаждавшая реванша за поражение в Бирмингеме Брайони Питман из Великобритании вела в счете до последнего выстрела. Однако его Ребальяти даже под таким давлением исполнила блестяще. Противостояние итальянки и наследницы Робин Гуда из Великобритании становится классическим для нового олимпийского цикла.

Стоит отметить и то, что появляются новые имена (помимо пятого номера мирового рейтинга Лизы Барбелен) у команды, принимающей Игры 2024. Так в Янктоне два призовых места (личная бронза после второго результата в квалификации, а также серебро в миксте) в свою коллекцию добавила 21-летняя Орели Отре. Больше наград с чемпионата увозит только Ребальяти — с Морелло в тандеме она выиграла еще и микст.

Смотреть лучшие моменты чемпионата мира по стрельбе из лука 2022 можно на официальном канале World Archery