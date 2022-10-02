Стрельба из лука. Чемпионат мира 2022: что ждать и где смотреть

Чемпионат мира по стрельбе из лука 2022 пройдет с 4 по 9 октября в американском Янктоне.

Календарь важнейших соревнований в сезоне 2022 предоставляет второй шанс на успешное выступление перед родной публикой в США главной звезде вида спорта последнего десятилетия — Брэди Эллисону. Финал Всемирных игр в Бирмингеме (штат Алабама) «Аризонский ковбой» провалил: обладатель трех олимпийских медалей рано поверил в успех и уступил Флориану Унру из Германии. Потенциальный реванш может состояться уже 9 октября в Янктоне — месте проведения финала Кубка мира и первенства планеты прошлого года. Условия в Южной Дакоте отличаются от Алабамы. Зрителей, устраивающих барбекю на траве здесь будет видно и слышно куда реже. Территория парка для стрельбы из лука представляет собой гигантский лес — настоящий рай для современных Робин Гудов. Особенности ландшафта позволили организаторам превратить чемпионат в настоящее приключение с двумя стрелковыми маршрутами — «красным» и «синим». В общей сложности на них будут расположены 130 мишеней.

С точки зрения конкуренции за победу, однако, мало что изменится по сравнению со Всемирными играми. В заявке и оба участника финала — Эллисон и вице-чемпион Европы Унру, проводящий лучший сезон в карьере, и участники стрелковой дуэли за третье место в Бирмингеме — Марко Морелло (Италия) и Патрик Хьюстон (Великобритания). В число претендентов на медали в Янктоне стоит отнести и японского ветерана Оонуки Ватару, и стабильно выступающего в 2022-м шведа Кая Шеберга.

У женщин расклад похожий. Квартет полуфиналисток Бирмингема 2022 плюс еще две спортсменки составляют элитную группу. Очень сильный сезон проводит занимающая четвертую строчку Брайони Питман (Великобритания): в ее активе победа на этапе Кубка мира в Анталии и серебро Всемирных игр. Однако и у нее есть камень преткновения — итальянка Кьяра Ребальяти. Победительница этапа Европейского Гран-при в Пловдиве в финале Всемирных игр разгромила соперницу с разницей в 11 очков. В пользу более высоких шансов лучницы из Лигурии в Янктоне говорит и успешный опыт выступления в схожем формате. В 2018 году Ребальяти уже становилась чемпионкой мира в Кортине.

Вмешаться в борьбу за золото в Южной Дакоте способны еще, как минимум, четыре спортсменки. Экс-мексиканка, представляющая Нидерланды, (и уже успевшая выиграть в составе новой сборной серебро в миксте на Олимпийских играх в Токио) Габриэлла Шлоссер в этом сезоне собрала коллекцию девятых мест, то есть каждый раз останавливалась в шаге от четвертьфиналов турниров самого высокого уровня. С учетом того, что в Янктон не приедет самая звездная команда мира стрельбы из лука — Южная Корея — шансы спортсменки на призы становятся еще выше. Также не станет сенсацией попадание в тройку Уршки Чавич (словенская спортсменка остановилась в шаге от медали на Всемирных играх), а также Денизы Баранковой из Словакии (она пока успешнее на уровне континентальных чемпионатов).

Чемпионат мира по стрельбе из лука 2022. Янктон, США. Расписание соревнований

по московскому времени

4 октября, вторник

17:00 — 23:00. Квалификация. Раунд 1. Мужчины. Женщины

5 октября, среда

17:00 — 23:30. Квалификация. Раунд 2. Мужчины. Женщины

6 октября, четверг

17:00 — 23:30. Матчи на вылет до 1/2 финала. Мужчины. Женщины

7 октября, пятница

17:00 — 23:30. 1/2 финала. Мужчины. Женщины. Команды. Микст

8 октября, суббота

22:00 — 23:00. Женщины. Команды. Матч за третье место. Финал

23:00 — 23:59. Мужчины. Команды. Матч за третье место. Финал

9 октября

20:20 — 21:00. Женщины. Матч за третье место. Финал

21:00 — 21:40. Мужчины. Матч за третье место. Финал

Смотреть онлайн чемпионат мира по стрельбе из лука можно на официальном канале World Archery