Стрельба из лука. Чемпионат Европы-2022: смотри на Olympic Channel

С 7 по 12 июня в Мюнхене пройдет чемпионат Европы по стрельбе из лука-2022. Прямую трансляцию соревнований смотрите на Olympic Channel.

Турнир станет отборочным для участия в Европейских играх-2023. Сборная Польши уже обеспечила себе максимальную квоту, ведь Игры пройдут в Кракове. В Мюнхене же на кону будут по 15 путевок: по три из них получит каждая команда топ-5 у мужчин и женщин. По итогам личных соревнований определятся имена еще 16 лучников и 16 лучниц из стран, не получивших их ранее.

У мужчин самые высокие шансы получить максимум мест на Играх в команде у сборной Испании. Пабло Ача является действующим обладателем титула чемпиона Европы, а Мигель Альварино лидирует в Кубке мира-2022: он победил в Анталье и закончил на третьей позиции в Кванджу. Также в пятерке фаворитов Италия с серебряным призером Токио-2020 Мауро Несполи, Франция с вице-чемпионом Рио-2016 Жаном-Шарлем Валладоном, Турция с олимпийским чемпионом Мете Газозом и сильно выступающим в этом сезоне Саметом Аком, а также команда хозяев.

У женщин сборная Германии будет безусловным претендентом на победу. Даже без Лизы Унру, пропускающей этот сезон, бундестим сильна как никогда. Бронзовые призеры Токио-2020 в команде Мишель Кроппен и Шарлин Шварц дважды финишировали вторыми на этапах Кубка мира. Отдельно стоит выделить Катарину Бауэр — изначально запасная спортсменка заняла третье место в Анталье и девятое — в Южной Корее. В личном зачете ее главной соперницей будут одержавшая первую в карьере победу на Кубке мира Брайони Питман из Великобритании, действующая чемпионка континента Лиза Барбелен из Франции, а также призер Олимпийских игр Габи Шлоссер из Нидерландов.

Чемпионат Европы по стрельбе из лука-2022. Расписание

по московскому времени

7 июня, вторник

15:00. Мужчины, женщины. Квалификация

18:35. Мужчины. 1/48

8 июня, среда

10:15. Женщины. 1/48 и 1/24

11:15. Мужчины. 1/24

15:15. Мужчины. Женщины. Команды. 1/12

17:35. Микст. До полуфиналов включительно

9 июня, четверг

10:15. Мужчины. Команды. 1/8

11:00. Женщины. Команды. 1/8

11:45. Мужчины. Женщины. До полуфиналов включительно

15:15. Мужчины. Женщины. Лично. 1/16-½

10 июня, пятница

10:00. Мужчины. Женщины. Перестрелка за места на Европейских играх

12 июня, воскресенье

11:00. Женщины. Команды. Матч за третье место и финал

12:00. Мужчины. Команды. Матч за третье место и финал

15:00. Микст. Матч за третье место и финал

16:00. Женщины. Матч за третье место и финал

16:25. Мужчины. Матч за третье место и финал

Прямая трансляция чемпионата Европы-2022 по стрельбе из лука доступна на Olympic Channel

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