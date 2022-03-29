Стрельба. Чемпионат Европы. Армения выиграла медальный зачет

В норвежском Хамаре завершился чемпионат Европы по пулевой стрельбе – первое крупное континентальное соревнование сезона, в рамках которого спортсмены продолжили отбор на Олимпийские игры 2024 года. Первое место в общем зачете сенсационно заняла сборная Армении – у команды 10 медалей: 7 золотых и 3 серебряные. Фавориты же неожиданно выступили неудачно – у Германии только 8 наград – 5 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые. А у Италии – 10: 4-3-3. Сборная России отстранена от всех международных соревнований, поэтому не выступала в Норвегии.

Любопытно, что общее число стрелков в армянской делегации почти сопоставимо с количеством завоеванных медалей. И вообще первое место в общем зачете на континентальном первенстве – большая неожиданность, ведь страна в последние годы не являлась лидером на европейской арене. Всего в составе сборной Армении оказалось 12 стрелков, которые под руководством тренеров Сейрана Никогосяна и Андраника Айвязяна приехали добывать результат. Начали без раскачки – главная звезда команды Лилит Мкртчян взяла золото в стрельбе по движущейся мишени с 10 метров из пистолета. В этой же дисциплине Арусяк Григорян завоевала серебро.

Поддержали взрослых и юноши, ведь медальный зачет формировался в том числе за счет их выступления в соревнованиях: Гор Хачатрян и Гоар Арутюнян выиграли командные соревнования. У взрослых в миксте вторыми стали Ованнес Маргарян и Лилит Мкртчян. Также неплохой результат показала участница Олимпийских игр-2020 Эльмира Карапетян, пусть и не добралась до медалей.

Далее Мктрчян завоевала еще одно золото – в стрельбе с 25 метров. Еще медали в копилку сборной принесли те же Хачатрян и Арутюнян, но уже в личных видах. В Федерации стрельбы Армении, естественно, остались довольны таким сверхуспешным выступлением сборных и надеются, что теперь результаты придут и на этапах Кубка мира и Гран-при.

Команда Италии до последнего боролась за первое место. После неудачного выступления в личных соревнованиях успеха удалось добиться в миксте. В мужском пистолете золото завоевали Лука Таскони и Алессио Торрачи.

У сборной Германии особенно старался лидер команды Роберт Вальтер. В финале мужской стрельбы с 10 метров завязался по-настоящему драматический сюжет. Вальтер уверенно вел в финальном раунде у словака Юрая Тузински. Счет был 9:1 в пользу немца. Но его сопернику неожиданно удалось переломить ход финала. Тузински перестал ошибаться и довел счет до 15:11 в свою пользу. Но немец, будучи фаворитом, не мог сдаться просто так – еще несколько выстрелов, и счет уже 15:15. В итоге, Вальтер победил с преимуществом всего в один точный выстрел и забрал золотую медаль после крайне интригующего финала.

Также отметим золото Елены Костевич из Украины в стрельбе из пистолета. Это уже третья победа спортсменки на соревнованиях подобного уровня – до этого она выигрывала континентальные первенства в 2015 и 2016 годах. В финале в напряженной борьбе она оказалась лучше Зораны Арунович из Сербии и оформила своеобразный хет-трик.

Следующее крупное соревнование у стрелков – этап Кубка мира в Рио-де-Жанейро, который пройдет с 9 по 19 апреля.