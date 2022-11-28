США – Иран: что ждать и где смотреть

В десятый игровой день чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут четыре матча, которыми откроется заключительный тур группового этапа. 29 ноября завершат борьбу за выход в плей-офф команды группы В, и ключевым матчем в борьбе за выход из группы станет встреча футболистов США и Ирана, которая начнется в 22:00. Olympics представляет анонс матча США – Иран.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

США – Иран. Группа В. Начало в 22:00 мск. Стадион «Аль Тумама»

Победа в этом матче гарантирует каждой из команд выход из группы, а ничья при определенном стечении обстоятельств может оставить за бортом плей-офф и тех, и других. Такой предматчевый расклад почти наверняка гарантирует бескомпромиссную борьбу, хотя не исключено, что иранцы все же будут действовать с оглядкой на развитие событий в параллельном матче между сборными Англии и Уэльса. В отличие от команды США, ничья все же может стать для азиатской сборной приемлемым исходом, если валлийцы не сумеют обыграть Англию.

Проблемой сборной США на нынешнем турнире пока является реализация голевых моментов. Контролируют мяч подопечные Грегга Белхалтера неплохо (в первых двух матчах у них 52 процента владения – против 30 процентов у Ирана, игравшего с теми же соперниками), создают немало опасных моментов, но забили пока на турнире всего один гол. Основная надежда сборной США – форвард Кристиан Пулишич, который в обоих проведенных матчах подтвердил статус главной звезды американцев и был на поле самым креативным игроком.

У иранцев надежды в атаке связаны с Мехди Тареми, дважды забившим в ворота англичан, и Сердаром Азмуном, который был очень активен в игре против Уэльса. Правда, пока неясно, насколько Азмун будет готов к матчу третьего тура, так как предыдущую встречу он не смог закончить из-за повреждения.