Пекин-2022 | Бронзовый финиш Александра Терентьева
У лыжника ROC две бронзовые медали в Пекине. Личная медаль была заслужена в упорной борьбе с легендой Йоханнесом Клэбо из Норвегии и итальянцем Федерико Пеллегрино
Фото © 2021 Getty Images
Все годы подготовки Александра Терентьева к Пекину-2022 были сосредоточены на спринте. До этого спортсмен успешно соревновался только классическим стилем, и эта гонка стала первым успехом при беге коньковым ходом.
Звезда 22-летнего спортсмена зажглась в спринте в отсутствие товарища по команде Александра Большyнова. Смотрите завораживающий финиш молодого лыжника, принесший команде ROC заветную бронзу.
Со 2 марта это видео будет доступно в США (00:01 PST|03:01 EST).