Пекин-2022 | Бронзовый финиш Александра Терентьева 

Все годы подготовки Александра Терентьева к Пекину-2022 были сосредоточены на спринте. До этого спортсмен успешно соревновался только классическим стилем, и эта гонка стала первым успехом при беге коньковым ходом.

Звезда 22-летнего спортсмена зажглась в спринте в отсутствие товарища по команде Александра Большyнова. Смотрите завораживающий финиш молодого лыжника, принесший команде ROC заветную бронзу.

Со 2 марта это видео будет доступно в США (00:01 PST|03:01 EST).