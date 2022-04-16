Спортсмены, которые выигрывали медали на летних и зимних Олимпийских играх

Почти 130 человек приняли участие в летних и зимних Олимпийских играх. Пятерым из них удалось завоевать медали в обоих соревнованиях. Olympics рассказывает их удивительные истории.

Эдди Иган. Бокс и бобслей

За три недели до начала зимних Олимпийских игр 1932 года в Лейк-Плэсиде американскому юристу Эдди Игану позвонил старый друг. Это был Джо О'Брайен из национального комитета по бобслею. Он сказал Игану, что в команде по бобслею не хватает одного участника и пригласил Эдди стать им.

Иган согласился. За 12 лет до этого он завоевал золото в боксе на летних Олимпийских играх в Антверпене-1920.

Американская четверка победила в Лейк-Плэсиде — так Эдди Иган стал единственным чемпионом летних и зимних Игр в разных дисциплинах.

Якоб Туллин Тамс летит к историческому олимпийскому золоту Фото © Getty Images

Якоб Туллин Тамс. Прыжки с трамплина и парусный спорт

Норвежский спортсмен был одним из лучших прыгунов с трамплина 1920-х. Но в его стране гораздо популярнее было лыжное двоеборье, в котором он не добивался больших успехов.

Слава пришла к Тамсу, когда он стал первым олимпийским чемпионом по прыжкам с трамплина в 1924 году, выиграв соревнования в Шамони.

В 1936 году он взял медаль летних Олимпийских игр, завоевал серебро в парусном спорте в составе сборной Норвегии.

Криста Лудинг-Ротенбург забирает медаль в Сеуле-1988

Криста Лудинг-Ротенбург. Конькобежный спорт и велоспорт

Немецкой спортсменке принадлежит уникальное достижение: она взяла медали на летних и зимних Олимпиадах в один и тот же год.

Ее олимпийский путь начался в Сараево-1984, где Лудинг-Ротенбург взяла золото на дистанции 500 м. Через четыре года она победила на дистанции 1000 м и завоевала серебро на 500-метровке. И в том же году в Сеуле-1988 гениальная немецкая спортсменка сумела добыть серебро в велоспорте на треке в спринте.

Клара Хьюз стала легендарной спортсменкой, завоевавшей шесть олимпийских медалей Фото © Getty Images

Клара Хьюз. Конькобежный спорт и велоспорт

Спортсменка из Канады была трудным подростком. Потом она увидела выступление соотечественника Гаэтана Буше на Олимпийских играх в Калгари и решила заняться конькобежным спортом, а заодно и велосипедным.

Она оказалась чрезвычайно талантливой и завоевала бронзу в шоссейных гонках в Атланте-1996. В 2002 году на Играх в Сиднее Клара Хьюз стала третьей на дистанции 5000 м. Но это еще не все: карьера Клары продолжалась, ей удалось взять золото на «‎пятёрке», а через четыре года в Ванкувере-2010 — бронзу. Всего у нее шесть олимпийских подиумов на зимних и летних Играх — феноменальное достижение.

Лорин Уильямс — уникальная бегунья и бобслеистка

Лорин Уильямс. Легкая атлетика и бобслей

Американка была выдающейся спринтершей в 2000-х и состязалась с Мэрион Джонс за звание королевы легкой атлетики. В Афинах-2004 она взяла серебро на стометровке, а в 2012-м — бронзу в эстафете 4x100. В Сочи-2014 Уильямс завоевала серебро в двойках в бобслее — ее потрясающие спринтерские качества здесь очень пригодились.

Истории этих выдающихся спортсменов доказывают, что нет ничего невозможного — сильный дух и вдохновение ведут к потрясающим успехом на Олимпийских играх.