Спортивная гимнастика. Кубок Вызова стартует в Варне: расписание, участники

26–29 мая в Варне (Болгария) пройдет первый этап Кубка Вызова по спортивной гимнастике — второй по значимости серии в этой дисциплине, проходящей под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). На старт выйдут представители 28 наций, среди которых двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне Марсель Нгуен (Германия), участник трех Олимпиад и призер чемпионатов Европы и мира в упражнении на коне Сириль Томмазон (Франция), а также многообещающие дебютанты.

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34-летний Нгуен нацелен в этом сезоне попасть в национальную сборную Германии на домашнем чемпионате Европы, который пройдет в Мюнхене в августе. Именно ради этого он в первые за пять лет участвует в Кубке Вызова — немецкий олимпиец в прошлом мае получил травму колена и пропустил Игры в Токио. Нгуен переживал, что этот перерыв станет концом его карьеры, однако, к счастью, этого не случилось. В прошлом месяце Марсель выложил в своих соцсетях видео своих рутин на кольцах, перекладине и параллельных брусьях — на тех снарядах, на которых он и выступит в Болгарии.

Также мы увидим представителя Великобритании, призера чемпионатов Европы Кортни Таллоча — специалиста по кольцам. Таллоч в этом сезоне участвовал и в Кубке мира, завоевав бронзу на одном из этапов. Конкуренцию ему составит австриец Винсент Хек — действующий вице-чемпион Европы в этом виде. Томмазон в упражнениях на коне поборется с британцем Джошуа Нейтаном, которым стал шестым в этом виде на прошлом чемпионате мира.

У женщин в Варне мы увидим чемпионку Африки на разновысоких брусьях Кейтлин Рооскранц из ЮАР, а также специалисток в опорном прыжке — француженку Алин Фрисс и хорватку Тияну Корент. Одной из немногих гимнасток, которые выступят на всех четырех снарядах, станет Валентина Георгиева (Болгария), которая на этапе Кубка мира в Баку выиграла квалификацию в опорном прыжке, но стала только седьмой в финале. У 16-летней болгарки будет шанс показать свой полный потенциал на домашнем старте.

Варна принимает первый из шести этапов Кубка, по результатам которых на каждом из снарядов определятся победители серии 2022 года. После этапа в Болгарии гимнасты выступят 9–12 июня в Осиеке (Хорватия), 6–19 июня в Копере (Словения), 24–25 сентября в Париже (Франция), 30 сентября – 2 октября в Сомбатхее (Венгрия) и закончат соревнования 7–9 октября в турецком Мерсине.

🇧🇬 Расписание. 1-й этап Кубка Вызова. Варна

Время указано местное (Варна, GMT+3)

26 мая (четверг)

14:00 — 17:40

Мужчины. Квалификация: вольные упражнения, конь, кольца

Женщины. Квалификация: опорный прыжок, разновысокие брусья

27 мая (пятница)

14:00 — 17:40

Мужчины. Квалификация: опорный прыжок, параллельные брусья, перекладина

Женщины. Квалификация: бревно, вольные упражнения

28 мая (суббота)

13:30 — 14:05 Мужчины. Финал: вольные упражнения

14:12 — 14:50 Женщины. Финал: опорный прыжок

14:57 — 15:32 Мужчины. Финал: конь

15:39 — 16:17 Женщины. Финал: разновысокие брусья

16:24 — 16:59 Мужчины. Финал: кольца

28 мая (воскресенье)