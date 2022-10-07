Спортивная гимнастика. Этап Кубка Вызова в Турции: расписание и участники заключительного этапа серии

7–9 октября в Мерсине (Турция) пройдет заключительный этап Кубка Вызова по спортивной гимнастике — 2022, по итогам которого определятся и будут награждены победители серии на каждом из снарядов.

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У мужчин внушительней всего на этом этапе выглядит сборная страны-хозяйки под предводительством Ибрагима Колака — чемпиона мира на кольцах — 2019, Ферхата Ариджана — бронзового медалиста Токио-2020 на паралльных брусьях — и Адема Асила — действующего бронзового призера чемпионата Европы в личном многоборье. Ариджан написал в своих соцсетях: «Мы ждем этот прекрасный чемпионат, который принимает наша страна. Ждем с нетерпением и готовимся!». Главный их конкурент — литовец Роберт Творогал — вице-чемпион Европы — 2022 и чемпион Европы — 2020 на перекладине.

У женщин ведет турчанок в бой 32-летня Гексу Учташ Шанлы, которая как раз в Мерсине в 2020-м году выиграла первую медаль чемпионатов Европы для Турции в женской спортивной гимнастике — серебро в вольных упражнениях.

Фаворитом в соревнованиях женщин, однако, является 16-летняя Ана Барбосу (Румыния), на которую ее страна будет возлагать большие надежды на чемпионате мира, который пройдет в Ливерпуле 29 октября — 6 ноября. Два года назад Барбосу выиграла все титулы на юниорском чемпионате Европы, что на международном уровне случается очень редко.

Расписание 6-го этапа Кубка Вызова | 🇹🇷 Мерсин (Турция)

7 октября (пятница)

Квалификация

8 октября (суббота)

Квалификация

9 октября (суббота)