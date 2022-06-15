Спортивная гимнастика. Этап Кубка Вызова в Словении: украинец Игорь Радивилов вновь покоряет опорный прыжок

16–19 июня в словенском Копере пройдет 3-й этап Кубка Вызова по спортивной гимнастике. Для многих гимнастов этот старт станет последним шансом протестировать свои рутины перед главными стартами сезона — Играми Содружества, континентальными первенствами и чемпионатом мира, который пройдет осенью в Ливерпуле. После этапа в Словении Кубок Вызова вернется только 24-го сентября, когда в Париже стартует четвертый этап серии.

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Один из главных фаворитов в соревнованиях среди мужчин — бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, украинец Игорь Радивилов. На прошлой неделе на этапе Кубка Вызова в Хорватии Игорь стал чемпионом в опорном прыжке, и гимнаст попытается закрепить свой успех и в Копере.

Еще один украинец, 30-летний Петр Пахнюк будет претендовать на высокие места на своем коронном снаряде — параллельных брусьях. Финалист Олимпийских игр в Токио, допустивший падение на этапе в Осиеке, будет стараться не повторить своих ошибок.

Представитель Испании, участник Олимпийских игр в Токио Хоэль Плата — один из немногих гимнастов, которые выступят на всех шести снарядах. На чемпионате мира прошлого года Плата стал седьмым в индивидуальном многоборье. Испанец имеет высокие шансы попасть сразу в несколько финалов.

Американец Тейлор Буркхарт на этапе Кубка Вызова в Варне выиграл серебро в опорном прыжке и вольных упражнениях. В Словении Тейлор планирует выступить на всех снарядах кроме колец, и, очевидно, нацелен, как минимум, повторить свой успех.

На перекладине выступит итальянец Карло Маккини, который выиграл золото на этом снаряде на этапе Кубка мира этого года в Каире.

У женщин главное внимание будет обращено на хозяек этапа — словенок Тею Белак, участницу Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, и Тьяссу Киселефф, уступившей Кубок мира в опорном прыжке этого года легендарной Оксане Чусовитиной. Обе словенки специализируются на опорном прыжке и являются главными фаворитками на этом снаряде.

Венгерка Зоя Секей, выигравшая соревнования на разновысоких брусьях неделю назад в Осиеке, не прочь вновь подняться на первую ступень пьедестала и в Словении.

Также в Копере выступит участница двух Олимпиад Ана Дерек из Хорватии. Ана пока является одной из самых успешных гимнасток Кубка Вызова этого года по количеству наград — хорватка выиграла золото на бревне и бронзу в вольных упражнениях в Варне, а в Осиеке взяла два серебра на этих снарядах.

Копер принимает третий из шести этапов Кубка, по результатам которых на каждом из снарядов определятся победители серии 2022 года. После этапа в Словении гимнасты выступят 24–25 сентября в Париже (Франция), 30 сентября — 2 октября в Сомбатхее (Венгрия) и закончат соревнования 7–9 октября в турецком Мерсине.

🇸🇮 Кубок Вызова, Копер (Словения). Расписание 3-го этапа

16 июня (четверг)

Квалификация

Мужчины: вольные упражнения, конь, кольца

вольные упражнения, конь, кольца Женщины: опорный прыжок, разновысокие брусья

17 июня (пятница)

Квалификация

Мужчины: опорный прыжок, перекладина, параллельные брусья

опорный прыжок, перекладина, параллельные брусья Женщины: бревно, вольные упражнения

18 июня (суббота)

Финалы

Мужчины: вольные упражнения, конь, кольца

вольные упражнения, конь, кольца Женщины: опорный прыжок, разновысокие брусья

19 июня (воскресенье)

Финалы