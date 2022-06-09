Спортивная гимнастика. Этап Кубка Вызова в Хорватии: Артем Долгопят снова на помосте

9–12 июня второй этап Кубка Вызова 2022 по спортивной гимнастике пройдет в хорватском Осиеке. На помост выйдут представители 27 стран, включая призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Пожалуй, команда Турции выглядит одной из самых сильных — ее представители имеют высокие шансы на медали в нескольких видах. Безусловный лидер — Ферхат Арыджан, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в упражнениях на параллельных брусьях, который выступит в Хорватии в этой дисциплине, а также в упражнениях на коне.

Еще три олимпийских призера выйдут на помост в Осиеке. Действующий олимпийский чемпион в вольных упражнениях Артем Долгопят (Израиль) нацелен выиграть очередной титул. В этом сезоне Артем уже выиграл Кубок мира в этой дисциплине. Также Долгопят выступит в упражнениях на коне и опорном прыжке.

Серебряный призер Токио-2020 в упражнениях на перекладине Тин Србич будет стараться порадовать домашнюю публику в своем коронном виде. 29-летний бронзовый призер Игр в Лондоне в опорном прыжке Игорь Радивилов (Украина) выступит в вольных упражнениях, упражнениях на кольцах и в опорном прыжке.

В соревнованиях гимнасток будем следить за немкой Паулиной Шефер — чемпионкой мира 2017 года в упражнениях на бревне. Она и ее подруга по сборной, Сара Восс, выступят на всех четырех снарядах. Также мы увидим словенку Тьясу Кисселеф, которая в этом году дважды выиграла этапы Кубка мира в опорноном прыжке.

Осиек принимает второй из шести этапов Кубка, по результатам которых на каждом из снарядов определятся победители серии 2022 года. После этапа в Хорватии гимнасты выступят 6–19 июня в Копере (Словения), 24–25 сентября в Париже (Франция), 30 сентября – 2 октября в Сомбатхее (Венгрия) и закончат соревнования 7–9 октября в турецком Мерсине.

🇭🇷 Расписание. 2-й этап Кубка Вызова. Осиек

Подробная информация на сайте соревнований.

9 июня (четверг)

Квалификация.

Мужчины : вольные упражнения, конь, параллельные брусья

: вольные упражнения, конь, параллельные брусья Женщины: опорный прыжок, разновысокие брусья

10 июня (пятница)

Квалификация.

Мужчины: кольца, перекладина, опорный прыжок.

Женщины: бревно, вольные упражнения

11 июня (суббота)

Финал.

Мужчины: вольные упражнения, конь, параллельные брусья

Женщины: опорный прыжок, разновысокие брусья

12 июня (пятница)

Финал.