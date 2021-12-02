Спортивная гимнастика. Команда Далалояна в финале Бундеслиги: что ждать, где смотреть

4 декабря в Ульме состоятся финал и матч за третье место высшей немецкой гимнастической Бундеслиги.

Российским болельщикам эти клубные соревнования интересны, прежде всего, потому что в составах команд (с разной степенью успешности) выступают лидеры национальной сборной. Так, олимпийский чемпион Токио-2020 в команде Никита Нагорный стал лидером Бундеслиги по набранным очкам на групповой стадии турнира — «Саару» российский гимнаст принес 50 баллов. Однако, несмотря на усилия звездного легионера, его команда не смогла квалифицироваться в полуфинал из дивизиона B. Решающим стало домашнее поражение в третьем туре от команды «Виннхорст»: на 15 баллов Нагорного у гостей нашлись аргументы в виде аналогичной суммы у немецкого сборника Филиппа Хердера и 14 очков Владислава Поляшова. Именно чемпион мира-2019 в команде и чемпион России на параллельных брусьях-2021 стал MVP полуфинального раунда с 16 баллами. В борьбе за титул команда из Нижней Саксонии в субботу встретится с еще одним коллективом из дивизиона B — «Швебиш Гмюнд-Ветцгау» с Артуром Далалояном в составе.

Вклад олимпийского чемпиона из России в успех швабов не слишком велик — на групповом этапе Далалоян набрал всего один зачетный балл, однако в субботу все равно имеет шанс закончить сезон еще и чемпионом Бундеслиги. Лидеры команды — три гимнаста сборной Германии (особенно выделяется вице-чемпион Европы на перекладине Андреас Тоба), а также испанец Нестор Абад. При этом, фаворит в финале — «Виннхорст»: на групповом этапе они одолели «Швебиш Гмюнд-Ветцгау» даже без Поляшова. К тому же, в решающем матче не выступит Абад — его заменит француз Матиас Филип.

Третье место может стать историческим достижением для скромного середняка из дивизиона A — «Штраубенхардта». Клуб из пригорода Карлсруэ за последние четыре года ни разу не выходил в плей-офф. Успехи этого сезона связаны, прежде всего, с еще одним олимпийским чемпионом-2020 — Давидом Белявским. На групповом этапе он стал самым результативным в дивизионе с 48 баллами (больше среди всех спортсменов Бундеслиги набрал только Нагорный). И поражение «Штраубенхардта» в полуфинале случилось как раз без участия Белявского.

Бундеслига по спортивной гимнастике. Финал. Мужчины. Расписание

по московскому времени

4 декабря, суббота

Матч за третье место. «Штраубенхардт» — «Зигерлэндер». Начало в 14:30

Финал. «Швебиш Гмюнд-Ветцгау» — «Виннхорст». Начало в 15:30

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