Современное пятиборье: полный календарь Кубка мира 2022 года

22 марта стартует серия этапов Кубка мира по современному пятиборью. Это главные международные соревнования сезона, которые будут проходить до лета. Первый этап состоится в Каире (Египет) и завершится 27 марта. В стране не сомневаются, что турнир будет иметь большой успех. Он пройдет в Американском университете Каира – эта площадка впервые примет соревнования такого уровня.

«Наша цель – организовать впечатляющий турнир Кубка мира, – заявил президент Египетской федерации современного пятиборья Шериф Эль Ариан в интервью сайту Международного союза современного пятиборья. – Я не сомневаюсь, что соревнование будет иметь большой успех, и сборная Египта выступит в меру своих возможностей».

Всего в первом этапе Кубка мира поучаствуют около 300 пятиборцев из 40 стран. За исключением России и Беларуси – спортсмены были отстранены от всех международных стартов по решению международного союза.

Любопытно, что одним из фаворитов первого этапа станут как раз хозяева соревнований.

«Наша цель – набрать как можно больше очков, чтобы улучшить мировой рейтинг наших спортсменов и выйти в финал Кубка мира, – сказал Эль-Ариан. – Египет сейчас входит в четверку сильнейших стран мира в современном пятиборье. С 2016 года египетские спортсмены всегда поднимались на подиум, будь то в индивидуальных соревнованиях или в смешанных эстафетах».

Всего в 2022 году пройдет четыре этапа Кубка мира и финал. Три лучших результата каждого пятиборца на четырех этапах Кубка мира будут учитываться для определения 36 лучших спортсменов и 36 спортсменок, которые примут участие в финале Кубка мира. Он пройдет в Турции с 23 по 26 июня.

В этом сезоне вступает в силу новый формат соревнований, который были принят исполнительным комитетом международного союза в 2020-м. Цель нововведения – сделать современное пятиборье короче, быстрее, динамичнее и компактнее, а также более понятным для всех зрителей.

«Формат предназначен для создания более привлекательного зрелища для телезрителей, а также для зрителей на местах. Люди, которые придут на Олимпийские игры в Париже, увидят все пять современных дисциплин пятиборья в течение 90 минут», – говорится в сообщении на сайте международной федерации.

Теперь современное пятиборье состоит из трех раундов: квалификационного, полуфинала и финала. В полуфинал выходят 36 пятиборцев, которые делятся на две группы. В финальном раунде будут соревноваться только 18 атлетов вместо 36, как было при старом формате.

Новый формат отличается порядком дисциплин, в которых соревнуются спортсмены. За верховой ездой следует бонусный раунд по фехтованию, плавание, а затем лазер-таг (сочетание стрельбы и бега) с перерывами от 5 до 15 минут между каждым дисциплиной. То есть конный этап длится 20 минут, затем 15 минут фехтования, 10 минут плавания и 15 минут лазерного бега с перерывами между соревнованиями. Все пять дисциплин, которые должны быть проведены в течение 90 минут, проходят на одной площадке. Пять минут ходьбы разделяют перемещения между залами плавания, бонусного раунда фехтования, верховой езды и лазер-тага.

«Соревнования будут более сложными, требующими высокой физической подготовки. Это будет выгодно зрителям и телезрителям, которые будут следить за 90 минутами турнира вместо восьми часов, чтобы узнать окончательные результаты», – сказал Эль-Ариан.

Календарь соревнований по современному пятиборью в 2022 году

Кубок мира

21-27 марта. Каир, Египет. Мужчины. Женщины

26 апреля -1 мая. Будапешт, Венгрия, Мужчины. Женщины

10-15 мая. Албен, Болгария. Мужчины. Женщины

7-12 июня. Анкара, Турция. Мужчины. Женщины

23-26 июня. Анкара, Турция. Финал. Мужчины. Женщины

Прочие турниры

14-21 августа. Чемпионат Европы. Секешфехервар, Венгрия. Мужчины. Женщины

20-25 сентября. Буэнос-Айрес. Чемпионат мира. Мужчины. Женщины

Следить за результатами соревнований в режиме реального времени можно на официальном сайте Международного союза современного пятиборья.

Видео-трансляции доступны на Youtube-канале Союза.