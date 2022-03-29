Современное пятиборье. Кубок мира-2022. Итоги первого старта в Египте и дебют нового формата

Первый этап Кубка мира по современному пятиборью прошел в Американском университете Каира. Турнир был примечателен также и тем, что на нем состоялся дебют нового формата соревнований. Теперь все пять видов проходят за 90 минут, поэтому болельщикам проще следить за состязанием пятиборцев.

Всего в Каире разыграли три комплекта наград: в мужском, женском и командном виде. А зрители с восторгом приняли обновленный формат. Теперь все соревнования, от плавания до верховой езды, проходят на территории одного комплекса, а каждый из объектов отделяют пять минут ходьбы. Также реформа коснулась и количества участников: в личных видах соревнуются всего 18 спортсменов у мужчин и женщин.

В командном виде победы добились хозяева турнира. Сальма Абдель-Максуд и Моханад Шабан завоевали золото, набрав в сумме 1359 очков. Это первый их успех на таком уровне, учитывая, что им всего по 22 года. А изначально в лидерах вообще шли испанцы, однако уже во втором раунде египтяне их обошли. Тем не менее, до самого последнего выстрела в лазертаге на победу претендовали британцы. Но в итоге дуэт Росс Чартлон и Джессика Варли взяли серебро с 1341 очком. Турецкая команда в составе Бугры Унал и Илке Озюксель стала третьей с 1333 очками.

В личных видах сверхуспешно показали себя спортсмены из Венгрии, завоевав три медали из шести. В мужском турнире победил французский пятиборец Кристофер Патте, набрав 1487 очков. Хотя почти все время по ходу соревнований лидировал итальянец Маттео Чичинелли. Но интрига в лазертаге настолько закрутилась, что в итоге Чичинелли не попал даже в тройку. Из-за его спины выскочил венгерский дуэт: серебро взял Чаба Бом с 1481 баллом. А его соотечественник Балаш Шеп стал третьим, набрав 1477 балла.

У женщин выиграла итальянская спортсменка Елена Микели с 1417 баллами, венгерка Мишель Гуляс завоевала серебро с общим результатом 1412 очков. А британка Эмма Уитакер взяла бронзу, набрав 1384 балла.

Президент Международного союза современного пятиборья Клаус Шорманн остался очень доволен этапом в Египте.

«Для всех нас это был особенный момент. Спортсмены показали, что несмотря на изменение формата они способны выступать на самом высоком уровне. Мы знаем, что делать что-то новое непросто, но результат оказался впечатляющим. Все прошло отлично и в прекрасной обстановке.

Мы видели победителей из разных стран и континентов, и это важно, но также важно, что спортсменам понравился такой формат. Мы только начинаем путь в Париж к Олимпийским играм 2024 года. Уверен, что по ходу сезона у нас будет больше опыта и знаний в этом новом пути.

Это новая эра. Я всегда рад видеть новые лица и новые имена на подиуме. Это показывает, что наш спорт жив. Мы уже знаем, что изменим после 2024 года и сделаем наш мультиспорт более доступным по всему миру», – сказал Шорманн в интервью официальному сайту союза.

Также по ходу этапа стало известно, что Египет примет чемпионат мира по современному пятиборью летом 2022 года. За это единогласно проголосовал исполнительный комитет. В апреле будет выбран город-организатор, но уже ясно, что это будет Александрия или Каир.

Пока же мы ждем второй этап Кубка мира, который пройдет в Венгрии с 26 апреля по 1 мая.