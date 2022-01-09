Сноуборд. Золотой дубль Нерля и Бэнкс в Красноярске 

Красноярск с 7 по 9 января впервые в своей истории принял этап Кубка мира по сноуборду. Соревнования проходили в дисциплине борд-кросс. Домашний этап не стал подспорьем для российских спортсменов. Никому из них в Красноярске добраться до подиума не удалось.

Зато для немецкого сноубордиста Мартина Нерля и британки Шарлотты Бэнкс четвертый по счету этап Кубка мира стал счастливым. Они завоевали в Красноярске по две золотые медали!

8 января Нерль праздновал победу, обойдя француза Мерлена Сурже и австрийца Юлиана Люфтнера. На следующий день немец оказался быстрее австрийца Якоба Дусека и канадца Элиота Грондена. Золото в Красноярске стало для Нерля первым серьезным успехом на международном уровне.

Женская часть соревнований на протяжении двух дней получилась одинаковой. И дело не только в том, что Бэнкс дважды стала первой. Идентичным получился весь пьедестал! Что 8-го, что 9 января на втором месте оказалась француженка Хлое Треспеш, а на третьем – американка Линдси Джакобеллис.

Среди российских спортсменов по итогам двух дней соревнований лучшим стал Даниил Донских. Ему удалось стать седьмым в заездах 9 января. Местная публика сильнее всего ждала результата от уроженца Красноярска Николая Олюнина. Однако серебряному призеру Олимпиады в Сочи блеснуть перед родными трибунами не удалось. 8 января Олюнин стал 18-м, а день спустя показал лишь 25-й результат. Остальные россияне – Андрей Анисимов, Даниил Дильман и Александр Атылин также в первую десятку не попали.

У россиянок лучший результат показала Мария Васильцова. Она стала среди своих соотечественниц самой стабильной. 9 января Васильцова заняла девятое место, а днем ранее стала 11-й. Среди россиянок в десятку удалось попасть еще только одной спортсменке. Екатерина Локтева-Загорская 8 января стала десятой, но удержаться на этих позициях не удалось – день спустя она показала уже 25-й результат.