Сноуборд. Слоупстайл. Кубок мира-2021/2022. Хрустальные глобусы у Рейсланна и Мурасэ

В воскресенье, 27 марта, в живописном швейцарском местечке Сильваплана на берегу одноименного озера в кантоне Граубюнден завершился сезон Кубка мира-2021/2022 по сноуборду. Обладателями больших Хрустальных глобусов победителей общего зачета парковых дисциплин (хафпайп, слоупстайл и биг-эйр) стали Монс Рейсланн из Норвегии и Мурасэ Кокомо из Японии.

Невероятная борьба за титул у мужчин

У мужчин ситуация и в генеральной классификации, и в зачете слоупстайла перед соревнованиями в снежном парке Корвач была крайне запутанной. Чемпион Пекина-2022 в хафпайпе Хирано Аюму хоть в Швейцарии и не выступал, но сохранял теоретические шансы на большой Хрустальный глобус. В активе японского сноубордиста было и осталось 250 баллов — эта сумма послужила соперникам ориентиром. В итоге, Хирано от трофея отделили всего три балла! И занял он при этом только третье место в общем зачете!

Проводивший сильную концовку сезона новозеландец Тиарн Коллинс (он, в частности, одержал победу на предпоследнем этапе Кубка мира в Шпиндлеровом Млине) в Швейцарии завершил соревнования на седьмой строчке протокола — за нее полагаются 36 баллов. Их хватило для того, чтобы увезти из Альп малый Хрустальный глобус в зачете слоупстайла, но оказалось недостаточно для борьбы за главный титул.

Весь расклад изменил норвежский дубль. Чемпион мира в слоупстайле Маркус Клевеланн приземлил фантастический фронт 1620 (4.5 оборота) и чисто обработал перила на трассе, что принесло ему победную сумму 91.60 по итогам второго финального заезда. Серебряный медалист Игр-2022 в биг-эйре Монс Рейсланн уступил соотечественнику 1.4 балла — второго места по итогам соревновательного дня оказалось достаточно для победы в общем зачете Кубка мира в парковых дисциплинах. Итог: Хирано — 250 баллов, Коллинс — 251, Рейсланн — 253. Счастливый норвежец после награждения обнаружил, что Хрустальный глобус полый изнутри, и устроил феерическое празднование в зоне апре-ски.

Гассер с первой победой в сезоне, Мурасэ — с двумя трофеями

У женщин имя обладательницы большого Хрустального глобуса по итогам сезона было известно еще до этапа в Сильваплане. Бронзовую олимпийскую медалистку в биг-эйре — 17-летнюю Мурасэ Кокомо догнать было уже невозможно. Японская сноубордистка стала второй спортсменкой в истории страны, которой покорилось это достижение — ранее дважды (в 2018-м и 2019-м) трофей выигрывала Оницука Мияби.

Математические шансы догнать Мурасэ в зачете слоупстайла у соперниц сохранялись — на расстоянии одной победы (100 баллов) находились сразу три спортсменки. Первой из борьбы за малый Хрустальный глобус выбыла Мелисса Пеперкамп из Нидерландов — она не сумела отобраться в финальную восьмерку.

Джасмин Бэрд из Канады осталась на седьмой позиции: падение в первой попытке сильно повлияло на ее выступление. Ее соотечественница — остановившаяся на Олимпиаде в шаге от пьедестала Лори Блуэн сумела выдать практически идеальный второй заезд — 90.2 балла. Однако победой сезон закончила другая спортсменка. Двукратная олимпийская чемпионка в биг-эйре Анна Гассер из Австрии привела в восторг и зрителей, и судей. Последние оценили ее второй заезд на 95.40 балла. Мурасэ сохранила концентрацию и заняла третью позицию на подиуме — этого результата японскому вундеркинду хватило для второго Хрустального глобуса.

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