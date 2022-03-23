Сноуборд. Слоупстайл. Кубок мира-2021/2022. Этап в Сильваплане: что ждать, где смотреть 

В воскресенье, 27 марта, в живописном швейцарском местечке Сильваплана на берегу одноименного озера в кантоне Граубюнден завершится сезон Кубка мира-2021/2022 по сноуборду.

Закрывать соревновательную программу предстоит экстремалам, выступающим в слоупстайле. По итогам дня станут известны обладатели всех трофеев сезона — как малых Хрустальных глобусов для покорителей перил и трамплинов, так и главных призов для сильнейших сноубордисток и сноубордистов по итогам сезона в парковых дисциплинах (к числу которых также относятся хафпайп и биг-эйр). Примечательно, что главные герои Пекина-2022 в слоупстайле — олимпийские чемпионы Зои Садовски-Синнотт и Максанс Парро — появлялись на этапах Кубка мира эпизодически: канадец только однажды выступил в биг-эйре (занял четвертое место в Стимботе), а новозеландская спортсменка отметилась вторым местом также в США — на соревнованиях в Маммот Маунтин.

В последнем случае третью позицию заняла 17-летняя бронзовая медалистка Игр-2022 в биг-эйре Мурасэ Кокомо. Уже по итогам предыдущего этапа Кубка мира, проходившего в Шпиндлеровом Млине (Чехия) 18-19 марта, восходящая звезда из Японии гарантировала себе победу в общем зачете парковых дисциплин по итогам сезона. Мурасэ стала второй спортсменкой в истории страны, которой покорилось это достижение — ранее два сезона подряд (2018, 2019) большой Хрустальный глобус брала Оницука Мияби.

Догнать юную японку в зачете слоупстайла все еще теоретически возможно — у Мурасэ 260 баллов, а на расстоянии одной победы (100 баллов) находятся сразу три соперницы. У всей лидирующей четверки не сложилось выступление на Олимпиаде: в снежном парке Геньтин две сноубордистки (Джасмин Бэрд из Канады и Мелисса Пеперкамп из Нидерландов) не сумели пройти квалификацию, идущая четвертой соотечественница Бэрд Лори Блуэн остановилась в шаге от пьедестала, а Кокомо ошиблась в финале и не смогла повторить трюки, позволившие ей занять второе место на предварительной стадии.

У мужчин ситуация и в генеральной классификации, и в зачете слоупстайла крайне запутанная. В борьбе за большой Хрустальный глобус на первой строчке перед соревнованиями в снежном парке Корвач находится чемпион Пекина-2022 в хафпайпе Хирано Аюму с 250 баллами. Однако японский сноубордист в Швейцарии не выступает, а значит дает шанс преследователям.

Помимо не блиставших в Пекине Леона Фокеншпергера (Германия, 224 балла) и Тиарна Коллинса (Новая Зеландия, 215) математические шансы на успех при определенных раскладах имеют 18-летний китайский вундеркинд (единственный в мире прыгающий 1980 — 5.5 оборотов на официальных соревнованиях) Су Имин (олимпийское золото в биг-эйре и серебро в слоупстайле в Пекине-2022), а также опытнейший бронзовый призер трех Олимпиад подряд в слоупстайле Марк Макморрис из Канады.

Титул в слоупстайле, скорее всего, достанется кому-то из дуэта 22-летних ровесников Коллинс-Фокеншпергер. У новозеландского сноубордиста чуть больше баллов (200 против 181 у визави), но по результатам в концовке сезона у Леона и Тиарна равенство: первый одержал победу на этапе Кубка мира в Бакуриани, второй — в Шпиндлеровом Млине. Если ни один из лидеров не пройдет квалификацию, на малый глобус сможет претендовать отстающий от Коллинса на 98 баллов Су Имин.

Сноуборд. Слоупстайл. Кубок мира-2021/2022. Этап в Сильваплане (Швейцария). Расписание

по московскому времени

25 марта, пятница

Женщины. Слоупстайл. Квалификация. Начало в 11:55

Мужчины. Слоупстайл. Квалификация. Начало в 14:40

27 марта, воскресенье

Женщины. Мужчины. Слоупстайл. Финал. Начало в 14:00. Трансляция доступна в Eurosport Player

Календарь Кубка мира по сноуборду смотрите здесь

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