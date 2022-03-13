Сноуборд. Параллельный слалом. Кубок мира-2021/2022. Этап в Пианкавалло. Цогг и Тсубаки делят победу 

Первый же день соревнований по параллельному слалому в рамках этапа Кубка мира по сноуборду-2021/2022 на трассе знаменитого итальянского горнолыжного курорта Пианкавалло порадовал любителей спорта яркими противостояниями и нетривиальными результатами. У женщин квартет участниц полуфинальной стадии составили спортсменки, занимающие четыре верхние строчки в зачете параллельного слалома. При этом, без призового места осталась 24-летняя серебряная медалистка Пекина-2022 и лидер в борьбе за большой Хрустальный глобус по итогам сезона Даниэла Ульбинг. В малом финале австрийская сноубордистка уступила Рамоне Терезии Хофмайстер из Германии. Последняя в Долмитовых Альпах без призовых мест не обходится: два года назад на этой же трассе она первенствовала в командной дисциплине, а в индивидуальных соревнованиях также осталась на третьей позиции.

Еще более удачная серия в Пианкавалло у Юли Цогг. Для швейцарской сноубордистки вылет Ульбинг на стадии полуфинала и так означал гарантированное лидерство в классификации параллельного слалома (до этапа у обеих спортсменок было по 145 баллов), но для укрепления позиций ей было необходимо повторить своей победный заезд образца 2020-го. Финал получился едва ли не лучшим в сезоне: и Цогг, и вундеркинд из Японии — 18-летняя Тсубаки Мики — преодолели все повороты без единой помарки. Определить, кто же в итоге был впереди на финише не представлялось возможным даже с помощью техники.

Результат порадовал всех: болельщики и любители спорта получили эстетическое удовольствие от выступления равных соперниц, Тсубаки одержала первую в карьере победу на этапах Кубка мира, Цогг баллы за первую позицию позволили немного оторваться в зачете параллельного слалома. За один этап до конца у швейцарской сноубордистки 245 баллов, у японской — 216, еще на 21 балл отстает Ульбинг, которой уступает 5 пунктов Хофмайстер. С учетом того, что победа приносит 100 очков, шансы на малый Хрустальный глобус по итогам сезона сохраняют все четыре сноубордистки.

У мужчин после индивидуальных соревнований (они также как и у женщин проходили в субботу, 12 марта) борьба за победу в зачете параллельного слалома обострилась до предела. Австриец Арвид Аунер удерживает лидерство со 189 баллами, однако всего 4 пункта ему уступает обладатель желтой майки по сумме слалома и гиганта Ли Сан Хо из Южной Кореи. Последний сумел в малом финале опередить своего главного по сезону соперника — Штефана Баумайстера из Германии. Аунер же вылетел на стадии одной четвертой финала, уступив соотечественнику — чемпиону Пекина Беньямину Карлу. Последний не сумел добраться до призовой тройки, как и вся плеяда суперзвездных ветеранов, многие из которых выступали в Пианкавалло еще в 2002 году: 41-летний Андреас Промеггер (Австрия), его ровесник Роланд Фишналлер (Италия), а также его 35-летний соотечественник — победитель общего зачета прошлого сезона Аарон Марх. Тем не менее, местная публика все равно осталась в выигрыше: в главном финале соревновались между собой исключительно хозяева трассы. Сенсационную победу (а это в принципе его первое призовое место на этапах Кубка мира) одержал 24-летний Марк Хофер, значительно опередивший на трассе более титулованного Эдвина Коратти. Этот результат оставляет перед последним этапом в параллельном слаломе шанс на малый Хрустальный глобус сразу семерым спортсменам.

В заключительный день соревнований в Пианкавалло (13 марта) финалы превратились в дуэли команд из Австрии и Италии. В главном заезде дня опытные Карл и Ульбинг были быстрее Коратти и Нади Охнер. В погоне за бронзой преуспели также австрийцы — Александр Пайер и Забине Шеффманн. Куража Хофера (и его напарницы Лючии Далмассо) не хватило на два подиума подряд.

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