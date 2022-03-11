Сноуборд. Параллельный слалом. Кубок мира-2021/2022. Этап в Пианкавалло: что ждать, где смотреть 

Созданный еще в конце 1960-х в Доломитовых Альпах горнолыжный курорт Пианкавалло (старейший в Италии оснащенный снежными пушками) используется для проведения официальных соревнований по параллельным дисциплинам сноуборда только с 2002-го года. Удивительно, но несколько участников тех состязаний до сих пор выступают на высочайшем уровне и даже входят в число претендентов на призовые места и на этапе Кубка мира сезона-2021/2022 12-13 марта.

Чемпион Пекина-2022 в параллельном гигантском слаломе — 36-летний австриец Беньямин Карл — в Пианкавалло не так успешен: с 2002 года за четыре старта он ни разу не смог попасть в тройку сильнейших. Куда более внушительно на трассах в Доломитовых Альпах выглядит послужной список 41-летнего соотечественника Карла Андреаса Промеггера. Спортсмен является действующим победителем этапа Кубка мира в итальянском местечке: последний раз сноубордисты соревновались здесь в 2020 году. В пользу высоких шансов на призовое место Промеггера в эти выходные говорит и второе место в зачете параллельного слалома (140 баллов — Андреас уступает всего 20 25-летнему соотечественнику Арвиду Аунеру).

Симпатии местной публики будут на стороне участника шести Олимпиад — 41-летнего Роланда Фишналлера. Живая легенда сноуборда крайне редко уезжал из Пианкавалло без призовых мест: на этапе Кубка мира два года назад уступил только ровеснику Промеггеру, а в 2019-м одержал победу в параллельном слаломе на чемпионате Италии. Даже в далеком 2002-м Фишналлер уже был в числе сильнейших, заняв итоговое второе место. Тогда же сорок вторым стал 15-летний Аарон Марх. Двадцать лет спустя итальянский сноубордист стал куда сильнее. В прошлом сезоне Марх стал обладателем Хрустального глобуса и победителем в зачете параллельного слалома.

В числе фаворитов соревнований также тандем лидеров генеральной классификации сезона нынешнего: занимающий первую позицию с 434 баллами Ли Сан Хо из Южной Кореи и уступающий ему 28 баллов Штефан Баумайстер. Последний после Олимпийских игр уже успел проверить силы: на этапе Кубка Европы в Бакуриани (Грузия) сноубордист из Германии одержал уверенную победу в гиганте.

У женщин в зачете параллельного слалома за два этапа до конца двоевластие: 29-летняя чемпионка мира-2019 в этой дисциплине Юли Цогг из Швейцарии и 24-летняя серебряная медалистка Пекина-2022 Даниэла Ульбинг из Австрии набрали по 145 баллов. Последняя также лидирует в борьбе за Хрустальный глобус этого сезона. Статистика предыдущих выступлений в Пианкавалло у сноубордисток не слишком богатая: единственный раз этап Кубка мира проходил на итальянской трассе два года назад. Тогда победу одержала Цогг, а третье место заняла еще одна действующая спортсменка и претендентка на призовое место Рамона Терезия Хофмайстер из Германии (в 2020-м она также первенствовала в командной дисциплине). Медалистка двух последних чемпионатов мира незначительно отстает от дуэта лидеров: до швейцарской и австрийской соперниц всего 15 баллов.

Четвертой в зачете слалома идет восходящая звезда параллельных видов сноуборда 18-летняя Тсубаки Мики. После Олимпийских игр японская спортсменка уже успела показать отличный результат, обогнав 5 марта в финале гиганта на этапе Кубка Европы в Лахтале (Австрия) Юли Цогг. Еще одна претендентка на призовое место — 34-летняя Юлия Дуймовиц из Австрии. Чемпионка Сочи-2014 (тогда параллельный слалом входил в программу) знакома с трассой в Пианкавалло с 2005 года — опыт может стать ее конкурентным преимуществом.

Сноуборд. Параллельный слалом. Кубок мира-2021/2022. Этап в Пианкавалло. Расписание трансляций

по московскому времени

12 марта, суббота

Женщины. Мужчины. Параллельный слалом. Заезды на выбывание. Начало в 15:50. Eurosport Player

13 марта, воскресенье

Командный параллельный слалом (микст). Заезды на выбывание. Начало в 14:50. Eurosport Player

Календарь Кубка мира по сноуборду смотрите здесь

Все, что надо знать о Кубке мира по сноуборду-2021/22 смотрите здесь

Результаты этапов Кубка мира по мере их завершения смотрите здесь