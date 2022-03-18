Сноуборд. Параллельный слалом. Кубок мира-2021/2022. Этап в Берхтесгадене: что ждать, где смотреть 

Сезон Кубка мира-2021/2022 по параллельным дисциплинам сноуборда завершается двумя соревновательными днями этапа в Берхтесгадене (Германия) 19-20 марта. На родине самого титулованного саночника в истории, трехкратного олимпийского чемпиона Георга Хакля определятся обладатели малых Хрустальных глобусов в зачетах параллельного слалома у мужчин и женщин, а также победители общего зачета Кубка мира.

У мужчин хозяину трассы Штефану Баумайстеру догнать южнокорейского соперника Ли Сан Хо в генеральной классификации будет крайне не просто. Чемпион Игр в Пхенчхане-2018 опережает сноубордиста из Германии на 78 баллов, а это значит, что трофей достанется последнему при единственном раскладе. Баумайстеру необходимо выходить в финал (за второе место спортсмен получает 80 баллов, за первое — 100) и рассчитывать на то, что Ли Сан Хо не пройдет квалификацию.

Куда более напряженной обещает быть борьба за малый Хрустальный глобус в зачете параллельного слалома. Перед соревнованиями на трассе в Верхней Баварии шансы на победу сохраняют сразу семь сноубордистов. Лидирует со 189 баллами не попавший в состав команды на Олимпийские игры в Пекине австриец Арвид Аунер, всего четыре балла уступает ему Ли Сан Хо. Неподалеку расположились в таблице и соотечественники Аунера — 41-летний вице-чемпион мира-2021 Андреас Промеггер (отстает от первого места на 23 балла) и олимпийский чемпион в параллельном гигантском слаломе Беньямин Карл. Если исходить из статистики, Аунер способен удержать титул — год назад на этапе в Берхтесгадене Арвид был третьим, а значит — трасса ему подходит. Вторым тогда финишировал еще один австриец — идущий в зачете параллельного слалома пятым со 110 баллами Александер Пайер. Наибольший опыт выступления на баварских склонах предсказуемо имеет Промеггер — в далеком 2000-м ставший здесь чемпионом мира среди юниоров.

Отдельно стоит отметить двух итальянских сноубордистов, очень сильно проводящих концовку сезона. Марк Хофер на этапе в Пианкавалло одержал первую в карьере победу на этапах Кубка мира, а Эдвин Коратти ко второму месту там же добавил первое в гиганте на этапе в Рогле. У каждого из спортсменов по 100 баллов, следовательно — Глобус достанется кому-то из них только в случае собственного триумфа и осечек всех конкурентов, занимающих позиции с первой по пятую.

У женщин и в общем зачете, и в зачете параллельного слалома на победу претендуют четыре сноубордистки. Чемпионка мира-2019 29-летняя Юли Цогг лидирует в борьбе за малый Хрустальный глобус с 245 баллами. Ее шансы на трофей самые высокие: концовку сезона швейцарская сноубордистка проводит очень сильно: подтверждение тому — победа на этапе в Пианкавалло. На трассе в Берхтесгадене в 2021-м Цогг заняла два призовых места: первое — в индивидуальном параллельном слаломе и второе — в команде с Дарио Кавицелем.

Четвертое место в личных соревнованиях тогда заняла Тсубаки Мики. Сноубордистка из Японии отстает в зачете параллельного слалома от Цогг на 29 баллов (кстати, с ней она разделила первое место в Пианкавалло), и может стать обладательницей трофея по итогам сезона в возрасте 18 лет.

Уступают лидеру 50 и 55 баллов соответственно вице-чемпионка Олимпийских игр в Пекине-2022 Даниэла Ульбинг из Австрии и обладательница малого Хрустального глобуса в зачете параллельного гигантского слалома Рамона Терезия Хофмайстер из Германии.

Последняя перед домашним этапом занимает первую строчку в борьбе за главный трофей сезона, однако существенного преимущества не имеет. У Хофмайстер 497 баллов, у Ульбинг — 458, у Цогг — 440, у Тсубаки — 430. Таким образом, расклад в субботнем параллельном слаломе будет максимально спортивным — кто из квартета займет место выше соперниц, та и заберет оба Хрустальных глобуса.

Сноуборд. Параллельный слалом. Кубок мира-2021/2022. Этап в Берхтесгадене. Расписание трансляций

по московскому времени

19 марта, суббота

Женщины. Мужчины. Параллельный слалом. Заезды на выбывание. Начало в 14:35. Eurosport Player

20 марта, воскресенье

Командный параллельный слалом (микст). Заезды на выбывание. Начало в 12:50. Eurosport Player

Календарь Кубка мира по сноуборду смотрите здесь

Все, что надо знать о Кубке мира по сноуборду-2021/22 смотрите здесь

Результаты этапов Кубка мира по мере их завершения смотрите здесь