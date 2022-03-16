Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Кубок мира-2021/2022. Итоги: Хрустальные глобусы едут в Германию 

В среду, 16 марта, по итогам соревнований на трассах горнолыжного куророта Рогла в Словении стали известны имена победителей зачета параллельного гигантского слалома в Кубке мира по сноуборду-2021/2022. У мужчин сместить Штефана Баумайстера с первой строчки в борьбе за трофей теоретически мог только олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и лидер общего зачета Ли Сан Хо из Южной Кореи. Преимущество сноубордиста из Германии над главным преследователем перед стартом было довольно солидным — 65 баллов. Чтобы его отыграть Ли Сан Хо было необходимо занимать максимально высокое место (первое или второе) и, при этом, рассчитывать, что Баумайстер не преодолеет стадию квалификации. Вероятность того, что оба эти условия совпадут, была не слишком высокой, однако чудо едва не случилось.

Немецкий сноубордист неуверенно выступил на предварительной стадии и остался за пределами топ-16. Его корейский оппонент, напротив, был максимально сконцентрирован и уверен в себе: на стадии 1/8 финала «размялся» на коллеге Баумайстера по команде Элиасе Хубере, а в следующем раунде преодолел трассу на 42 сотых секунды быстрее чемпиона Игр в Пекине-2022 Беньямина Карла из Австрии. Казалось, что Ли Сан Хо уверенно идет к малому Хрустальному глобусу, однако на пути в главный заезд дня его остановил Эдвин Коратти. Преимущество итальянца составило всего две сотых — эти мгновения и решили судьбу трофея. Баумайстер стал сильнейшим в зачете параллельного гигантского слалома по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом же по итогу соревновательного дня стал Коратти, которого неистово поддерживала словенская публика, ведь его соперник по главному финалу — поляк Оскар Квятковски выбил из борьбы двух местных героев — олимпийских медалистов Жана Кошира и Тима Мастнака. Последний без призового места не остался, опередив в утешительном заезде Ли Сан Хо.

У женщин в зачете параллельного гигантского слалома перед этапом в Рогле лидировала София Надыршина. Вице-чемпионка мира опережала ближайшую соперницу — серебряную медалистку Пекина-2022 Даниэлу Ульбинг из Австрии — на 54 балла, однако в Словении не выступала, так как по решению FIS от 1 марта вся сборная России отстранена от соревнований до конца сезона. В итоге, обладательницей малого Хрустального глобуса стала Рамона Терезия Хофмайстер. Сноубордистке из Германии для первого места в гонке за трофеем была необходима только первая позиция. Расклад по итогам квалификации значительно понижал шансы Хофмайстер на искомый результат, ведь уже в 1/4 ей потенциально предстояло встретиться с не менее мотивированной Ульбинг. Однако последнюю выбила из борьбы за Глобус соотечественница — Забине Шеффманн.

В полуфинале похожий сценарий мог произойти уже в рамках немецкого дерби: Каролин Лангенхорст на протяжении всего соревновательного дня выступала очень сильно — победила лидирующую в зачете слалома швейцарку Юли Цогг и проводящую лучший сезон в карьере Александру Кроль из Польши. Чуда не произошло: Хофмайстер пересекла финишную черту на 37 сотых секунды раньше соперницы.

В финале Рамоне Терезии противостояла восходящая звезда Тсубаки Мики. На пологой верхней части трассы японская сноубордистка держалась вровень с Хофмайстер, однако на крутых участках преимущество последней стало очевидно. Сноубордистка из Германии умчалась к третьей в карьере победе на трассе в Рогле, гарантировавшей ей малый Хрустальный глобус.

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