Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Кубок мира-2021/2022. Этап в Рогле: что ждать, где смотреть 

В среду, 16 марта, по итогам соревнований на трассах горнолыжного куророта Рогла в Словении станут известны имена победителей зачета параллельного гигантского слалома сезона Кубка мира по сноуборду-2021/2022. У мужчин сместить Штефана Баумайстера с первой строчки в борьбе за трофей может только олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и лидер общего зачета Ли Сан Хо из Южной Кореи. При этом, преимущество сноубордиста из Германии над главным преследователем довольно солидное — 65 баллов. Попадание в четверку сильнейших гарантирует Баумайстеру глобус вне зависимости от результата Ли Сан Хо. Назвать трассу в Словении удобной не могут ни тот, ни другой спортсмен: на прошлогоднем чемпионате мира в Рогле до призов они не добрались, а лучшим результатом на этапах Кубка мира для лидеров сезона-2021/2022 является седьмое место в 2018 году. В тройку зачета параллельного гигантского слалома может подняться один из местных героев Тим Мастнак. Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине-2022 уступает 26 баллов Дмитрию Логинову (чемпион мира из России, также как и вся сборная по решению FIS от 1 марта 2022 года отстранен от участия в соревнованиях до конца сезона). Призовых мест на домашней трассе в рамках Кубка мира у 31-летнего словенца нет, но и выхода в четвертьфинал будет достаточно, чтобы попасть на третье место по итогам сезона.

На призовую позицию в соревнованиях куда выше шансы у соотечественника Мастнака — 37-летнего Жана Кошира. Трехкратный призер Олимпийских игр и победитель общего зачета Кубка мира-2015 года в Рогле выступает успешнее, чем все остальные сноубордисты мировой элиты. В прошлом сезоне Кошир одержал перед родными болельщиками свою последнюю на данный момент победу на этапах Кубка, а всего в его активе пять (!) призовых мест на турнирах высочайшего международного уровня. Неоднозначная статистика в Рогле у олимпийского чемпиона-2022 Беньямина Карла. Звездный австриец сделал в Словении призовой дубль в 2018 году (победа и третье место), однако на чемпионате мира-2021 чередовал триумфы с провалами: первое место в параллельном слаломе и вылет в квалификации гиганта. Помимо Карла не стоит сбрасывать со счетов и главного ветерана мирового сноуборда Роланда Фишналлера. Участник шести Олимпиад из Италии является серебряным призером параллельного гигантского слалома на чемпионате мира в Рогле-2021. О том, что трасса подходит 41-летнему спортсмену, говорят и три призовых места Фишналлера на этапах Кубка мира в этой локации.

Серебряная олимпийская медалистка Пекина-2022 Глория Котник на домашней трассе в Рогле еще ни разу не побеждала Фото © 2022 Getty Images

У женщин вице-лидер зачета параллельного гигантского слалома и серебряная медалистка Пекина-2022 Даниэла Ульбинг отстает от Софии Надыршиной на 54 балла. Догнать соперницу и выиграть малый Хрустальный глобус австрийской сноубордистке будет непросто: ранее в Рогле ее лучшими результатами дважды были четвертые места. Однако Ульбинг для того, чтобы взять трофей, необходима, как минимум, третья позиция, которая эквивалентна 60 зачетным баллам.

Теоретические шансы (в случае победы) обогнать и Ульбинг, и Надыршину имеют Дженни Ладина из Швейцарии, Забине Хоффманн из Австрии и Рамона Терезия Хофмайстер из Германии. Последняя имеет в Рогле лучшую среди всех участниц статистику выступлений: три призовых места на этапах Кубка мира, в том числе две победы — в 2018-м и 2021-м.

Симпатии словенской публики будут на стороне Глории Котник. В зачете параллельного гигантского слалома у 32-летней спортсменки всего 30 баллов, и от борьбы за Хрустальный глобус она далека. Однако свое умение концентрироваться в самый важный момент Котник уже успела продемонстрировать в Пекине-2022: на олимпийской трассе она уступила только Эстер Ледецке и выиграла серебряную медаль.

Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Кубок мира-2021/2022. Этап в Рогле (Словения). Расписание трансляций

по московскому времени

16 марта, среда

Женщины. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Заезды на выбывание. Начало в 14:50. Eurosport Player

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