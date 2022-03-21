Сноуборд. Параллельные дисциплины. Кубок мира-2021/2022. Итоги финала 

Сезон Кубка мира-2021/2022 в параллельных дисциплинах сноуборда завершался этапом в немецком Берхтесгадене Германия 19-20 марта.

В первый день соревнований у мужчин и женщин решалась судьба сразу четырех трофеев: малых Хрустальных глобусов в параллельном слаломе и главных трофеев по итогам общего зачета.

Исторические достижения Ли Сан Хо и Проммеггера

Лидер сборной Германии Штефан Баумайстер перед соревнованиями на трассе в Верхней Баварии имел теоретические шансы догнать занимавшего первую строчку генеральной классификации Ли Сан Хо из Южной Кореи. Однако, чуда не случилось: обладатель желтой майки занял третье место, а его главный преследователь вылетел на стадии 1/4 финала. Таким образом, 78 баллов отставания Баумайстера от Ли превратились в 98 по итогам сезона. Большой Хрустальный глобус достался чемпиону Пхенчхана-2018 (до этого лучшим его достижением было пятое место в общем зачете в сезоне 2016/2017).

Ли Сан Хо не хватило совсем немного до второго трофея по итогам сезона: в борьбе за звание сильнейшего в параллельном слаломе в Кубке мира-2021/2022 южнокорейский сноубордист отставал от австрийца Арвида Аунера всего на четыре балла перед этапом в Берхтесгадене. Последний не справился с давлением и не сумел преодолеть квалификационный раунд (на аналогичной стадии выбыли и сенсационный победитель этапа в Пианкавалло Марк Хофер из Италии, и олимпийский чемпион-2022 из Австрии Беньямин Карл). Таким образом, число претендентов на малый Хрустальный глобус сократилось до четырех спортсменов.

Шедший в зачете пятым со 110 баллам еще один австриец Александр Пайер отсеялся первым, а три места из четырех на стадии полуфиналов заняли как раз сноубордисты, боровшиеся за трофей. Фактически все сводилось к тому, кто займет более высокое место — Ли (185 баллов) или 41-летний вице-чемпион мира-2021 Андреас Проммеггер (отставал от соперника на 19 баллов). Справедливо то, что обладатель трофея определился по итогам личного противостояния: австрийский ветеран, побеждавший в Берхтесгадене еще на уровне чемпионата мира для юниоров в 2000 году, оказался быстрее южнокорейского спортсмена на шесть сотых на нижней части трассы.

Завершился сезон индивидуальных соревнований у мужчин редким событием: Проммеггер (а до него никто не выигрывал трофей в таком солидном возрасте) разделил первое место с лидером квалификации и самым ярким сноубордистом концовки сезона Эдвином Коратти (три финала подряд). Спортсмен из Италии уступал австрийскому визави более четырех десятых секунды на середине трассы, однако рискнул внизу и сумел догнать соперника на самой финишной черте. Фотофиниш проигравшего не определил.

Цогг и Хофмайстер в призах и с трофеями

У женщин четвертую подряд и пятую в карьере победу в зачете параллельного слалома одержала чемпионка мира-2019 29-летняя Юли Цогг. Сноубордистка из Швейцарии завершила сезон с 345 баллами, 300 из которых она получила за три первых места по итогам этапов Кубка мира. Финальный триумф Цогг отпраздновала в Берхтесгадене: по пути к победе (и малому Хрустальному глобусу) Юли, показавшая лучшее время в квалификации, последовательно опережала на трассе олимпийскую чемпионку-2014 Юлию Дуймовиц из Австрии (в 1/8), Лючию Далмассо из Италии (в 1/4) и обладательницу желтой майки лидера общего зачета Рамону Терезию Хофмайстер из Германии в полуфинале.

Последняя в малом финале пересекла финишную черту всего на три сотых секунды раньше вице-чемпионки Пекина-2022 Даниэлы Ульбинг из Австрии. Третье место позволило Хофмайстер выиграть большой Хрустальный глобус по итогам сезона (ранее Рамона Терезия обеспечила себе победу в зачете параллельного гигантского слалома).

В главном заезде дня соперницей Цогг стала Меган Фаррелл. Для канадской сноубордистки этот финал стал первым в карьере на Кубке мира, и конкуренции опытной сопернице она составить не сумела.

Закрывали программу Кубка мира командные соревнования 20 марта. К ликованию многочисленных болельщиков победу одержали главные местные звезды — Баумайстер и Хофмайстер. В напряженном финале тандему из Германии едва хватило запаса после первого заезда: Забине Шеффманн из Австрии сумела отыграть 28 из 37 сотых секунды отставания своего напарника Александра Пайера. В малом финале третье место сенсационно заняла третья по силе итальянская команда — Маурицио Бормолини и Элиза Каффонт, опередившие канадскую пару Арно Годе и Фаррелл.

Трофей в командных соревнованиях по итогам сезона достался Пайеру и Шеффманн, в Кубке Наций с отрывом в 1000 баллов от второго места победу одержала Австрия.

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