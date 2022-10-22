Сноуборд. Кубок мира 2022/2023. Общий зачет

Кто набрал больше всего баллов в соревнованиях по борд-кроссу, параллельному слалому, биг-эйру, слоупстайлу и хафпайпу в сезоне 2022/23

Автор: Леонид Мужикбаев
Сноуборд
Фото © 2022 Getty Images

Кубок мира по сноуборду 2022/2023 проходит с 22 октября по 26 марта и состоит из трех серий турниров с отдельными зачетами: борд-кросс, парковые дисциплины и параллельные слаломы. Подробный календарь сезона и результаты соревнований представлены в материалах Olympics.

Здесь будет отображаться актуальная сумма очков в погоне за Хрустальным глобусом по итогам сезона 2022/2023 у мужчин и женщин в каждом из трех турниров.

Сноуборд. Кубок мира 2022/2023. Общий зачет. Парковые дисциплины. Топ 10. Мужчины
Спортсмен Страна Баллы Биг-эйр Слоупстайл Хафпайп
Отсука Такеру Япония 100 100 - -
Тобита Руки Япония 80 80 - -
Ник Пюнтер Швейцария 60 60 - -
Ноа Виктор Германия 50 50 - -
Йонас Безигер Швейцария 45 45 - -
Валентино Гузели Австралия 40 40 - -
Калле Ярвилехто Финляндия 36 36 - -
Николя Ляфрамбуаз Канада 32 32 - -
Эйвин Киркхюз Норвегия 29 29 - -
Клеменс Миллауэр Австрия 26 26 - -
Сноуборд. Кубок мира 2022/2023. Общий зачет. Парковые дисциплины. Топ 10. Женщины
Спортсменка Страна Баллы Биг-эйр Слоупстайл Хафпайп
Ивабути Рейра Япония 100 100 - -
Анна Гассер Австрия 80 80 - -
Джасмин Бейрд Канада 60 60 - -
Мурасе Юра Япония 50 50 - -
Мурасе Кокомо Япония 45 45 - -
Бьянка Гислер Швейцария 40 40 - -
Эдаматсу Тсихиро Япония 36 36 - -
Энни Рукаярви Финляндия 32 32 - -
Миа Брукс Великобритания 29 29 - -
Мэйзи Хилл Великобритания 26 26 - -

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