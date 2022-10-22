Сноуборд. Кубок мира 2022/2023. Общий зачет

Кубок мира по сноуборду 2022/2023 проходит с 22 октября по 26 марта и состоит из трех серий турниров с отдельными зачетами: борд-кросс, парковые дисциплины и параллельные слаломы. Подробный календарь сезона и результаты соревнований представлены в материалах Olympics.
Здесь будет отображаться актуальная сумма очков в погоне за Хрустальным глобусом по итогам сезона 2022/2023 у мужчин и женщин в каждом из трех турниров.
|Спортсмен
|Страна
|Баллы
|Биг-эйр
|Слоупстайл
|Хафпайп
|Отсука Такеру
|Япония
|100
|100
|-
|-
|Тобита Руки
|Япония
|80
|80
|-
|-
|Ник Пюнтер
|Швейцария
|60
|60
|-
|-
|Ноа Виктор
|Германия
|50
|50
|-
|-
|Йонас Безигер
|Швейцария
|45
|45
|-
|-
|Валентино Гузели
|Австралия
|40
|40
|-
|-
|Калле Ярвилехто
|Финляндия
|36
|36
|-
|-
|Николя Ляфрамбуаз
|Канада
|32
|32
|-
|-
|Эйвин Киркхюз
|Норвегия
|29
|29
|-
|-
|Клеменс Миллауэр
|Австрия
|26
|26
|-
|-
|Спортсменка
|Страна
|Баллы
|Биг-эйр
|Слоупстайл
|Хафпайп
|Ивабути Рейра
|Япония
|100
|100
|-
|-
|Анна Гассер
|Австрия
|80
|80
|-
|-
|Джасмин Бейрд
|Канада
|60
|60
|-
|-
|Мурасе Юра
|Япония
|50
|50
|-
|-
|Мурасе Кокомо
|Япония
|45
|45
|-
|-
|Бьянка Гислер
|Швейцария
|40
|40
|-
|-
|Эдаматсу Тсихиро
|Япония
|36
|36
|-
|-
|Энни Рукаярви
|Финляндия
|32
|32
|-
|-
|Миа Брукс
|Великобритания
|29
|29
|-
|-
|Мэйзи Хилл
|Великобритания
|26
|26
|-
|-