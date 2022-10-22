Кубок мира по сноуборду 2022/2023 проходит с 22 октября по 26 марта и состоит из трех серий турниров с отдельными зачетами: борд-кросс, парковые дисциплины и параллельные слаломы. Подробный календарь сезона и результаты соревнований представлены в материалах Olympics.

Здесь будет отображаться актуальная сумма очков в погоне за Хрустальным глобусом по итогам сезона 2022/2023 у мужчин и женщин в каждом из трех турниров.

Сноуборд. Кубок мира 2022/2023. Общий зачет. Парковые дисциплины. Топ 10. Мужчины Спортсмен Страна Баллы Биг-эйр Слоупстайл Хафпайп Отсука Такеру Япония 100 100 - - Тобита Руки Япония 80 80 - - Ник Пюнтер Швейцария 60 60 - - Ноа Виктор Германия 50 50 - - Йонас Безигер Швейцария 45 45 - - Валентино Гузели Австралия 40 40 - - Калле Ярвилехто Финляндия 36 36 - - Николя Ляфрамбуаз Канада 32 32 - - Эйвин Киркхюз Норвегия 29 29 - - Клеменс Миллауэр Австрия 26 26 - -