Сноуборд. Кубок мира — 2021/22 в Красноярске. Баянист и снежный барс встречают мировых звезд

В Красноярск прилетели звезды сноуборда со всего мира, ведь с 7 по 9 января здесь пройдет этап Кубка мира в дисциплине кросс. В праздничные дни гостей из США, Южной Кореи, Германии, Аргентины и других стран торжественно встречали в аэропорту имени Дмитрия Хворостовского. Не обошлось без местных знаменитостей — баяниста и кавер-группы, компанию которыми составили человек в костюме снежного барса и волонтеры.

Многие прибывшие спортсмены говорились о том, что любят бывать в России. Например, олимпийская чемпионка 2018 года из Италии Микела Мойоли рассказала в интервью красноярским «Аргументам и Фактам», что ей очень нравится теплый прием после долгого перелета, а еще она «успела проникнуться русской культурой и с нетерпением ждет соревнований, где однажды уже принимала участие в соревнованиях, правда, было это в Москве», а вот в Красноярске девушка впервые, как и многие другие.

Соревнования пройдует в кластере «Сопка», где зрителям подготовили множество развлечений помимо непосредственно спорта. Привезли даже Деда Мороза и северных оленей, с которыми можно сфотографироваться. Еще будут развлечения в виде катания на гигантских лыжах и гигаботах. Похоже, с сибирской фантазией все в порядке.

В общем, спортсменам с разных континентов Красноярск тоже явно подарит интересные впечатления, а в их твиттерах родится несколько позитивных мемов.

Со спортивной точки зрения эти соревнования имеют значение для отбора на Олимпийские игры в Пекине. Не зря в такую даль прибыли около 120 спортсменов почти из 20-ти стран. Всего здесь будет разыграно четыре комплекта наград у мужчин и женщин.

«Этапы Кубка мира по сноуборду Красноярск примет впервые, к нам приедут спортсмены из 19-ти стран. Уникальность красноярских стартов в том, что это будут предолимпийские этапы, на которых спортсмены заработают дополнительные квалификационные очки, — рассказал агентству «Пресс-Лайн» руководитель дирекции по организации спортивных проектов Корпорации развития Енисейской Сибири Александр Космынин. — В числе участников — наш земляк, Николай Олюнин: уверен, что красноярцы с радостью придут поддержать его. Мы приглашаем всех жителей и гостей города посетить этапы Кубка мира по сноуборду. Билеты в продаже».