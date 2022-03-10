Сноуборд-кросс. Кубок мира-2021/2022. Этап в Райтеральме: что ждать, где смотреть 

Первый после Олимпийских игр в Пекине и предпоследний в сезоне этап Кубка мира по сноуборд-кроссу пройдет на горнолыжном курорте в Райтеральме (Австрия) с 10 по 12 марта.

В четверг спортсмены выступят в квалификационном раунде, а в субботу состоятся заезды на выбывание. На скоростной трассе в Альпах (1200 м с шестью глубокими виражами) будут соревноваться все сильнейшие экстремалы: ни в женском, ни в мужском зачете борьба за большой Хрустальный глобус не утратила остроты. Главная звезда сборной Австрии — олимпийский чемпион Александр Хэммерле — в общем зачете Кубка мира идет на второй позиции. Лидирует с преимуществом в 20 баллов (386 против 366) сноубордист из Германии Мартин Ноэрль.

Оба немецкоязычных спортсмена — ровесники, им по 28 лет, но список титулов у Хэммерле куда существеннее: помимо золота пекинских Игр он три сезона подряд побеждал в генеральной классификации Кубка мира. Для Ноэрля Хрустальный глобус может стать утешительным призом за неудачную Олимпиаду. В целом, Мартин проводит выдающийся соревновательный год: после возвращения из Азии он продолжает доказывать, что случившееся в Пекине не отражает реального баланса сил. Немецкий сноубордист выиграл четыре турнира на этапах Кубка Европы, причем на соревнованиях в Питцтале 2 марта, проходивших в статусе открытого чемпионата Австрии, обогнал на финише как раз Хэммерле. Для последнего не уступить принципиальному сопернику два раза подряд перед родной публикой будет дополнительной мотивацией в Райтеральме. Есть гипотетический шанс побороться за Хрустальный глобус и у соотечественника Хэммерле — Якоба Дузека. От Ноэрля австрийский сноубордист отстает на 102 балла — для победы в общем зачете ему нужна серия из двух побед при условии неудачного выступления соперников. Гораздо более реальной задачей видится удержание третьей позиции, ведь всего в 69 баллах от Дузека расположился серебряный призер Пекина Элиот Гранден из Канады.

В соревнованиях у женщин выигравшая в Пекине два золота Линдси Джэкобеллис (лично и в команде с Ником Баумгартнером) не имеет шансов на завершение сезона Кубка мира на призовом месте в общем зачете. У сноубордистки из США 188 баллов — ровно в два раза меньше, чем у занимающей третье место Микелы Мойоли из Италии. Олимпийская чемпионка Пхенчхана в свою очередь уступает всего 14 баллов серебряной медалистке Пекина Клои Трепеш из Франции. При этом, самые высокие шансы на победу в общем зачете у подходившей к Олимпийским играм-2022 в статусе главной претендентки на золото Шарлотты Бэнкс. В этом сезоне действующая чемпионка мира из Великобритании одержала три победы на этапах Кубка мира, еще два раза поднималась на подиум. Перед стартом в Райтеральме в активе Бэнкс внушительные 469 баллов (на 79 больше, чем у Трепеш). Призовое место на трассе в Австрии гарантирует Шарлотте Хрустальный глобус. Трофей станет для британской сноубордистки компенсацией за отсутствие олимпийских успехов.

Сноуборд. Кубок мира-2021/2022. Этап по сноуборд-кроссу в Райтеральме. Расписание трансляций

по московскому времени

12 марта, суббота

Женщины. Мужчины. Заезды на выбывание. Начало в 12:50. Eurosport 2, Eurosport Player

Календарь Кубка мира по сноуборду смотрите здесь

Все, что надо знать о Кубке мира по сноуборду-2021/22 смотрите здесь

Результаты этапов Кубка мира по мере их завершения смотрите здесь