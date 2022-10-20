Сноуборд. Календарь Кубка мира 2022/2023

Кубок мира по сноуборду 2022/2023 состоит из трех серий турниров с отдельными зачетами: борд-кросс, парковые дисциплины и параллельные слаломы. Также в первом постолимпийском сезоне состоится чемпионат мира — он пройдет в Бакуриани (Грузия) — с 19 февраля по 5 марта.

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Кубок мира по сноуборду откроют 22 октября в швейцарском Куре сноубордисты, соревнующиеся в биг-эйре. Сезон в парковых дисциплинах (помимо биг-эйра к ним относятся слоупстайл и хафпайп) завершится 26 марта также в Швейцарии — в Сильваплане. Действующими обладателями Хрустальных глобусов являются Мурасэ Кокомо (Япония) и Монс Рейсланн (Норвегия).

В борд-кроссе сезон начнется на французском курорте Ле Дез Альп 2 декабря, а вручение итоговых трофеев состоится 16 марта в Вейзонне (Швейцария). Чемпионы прошлого сезона — Шарлотта Бэнкс из Великобритании и Мартин Нерль из Германии.

В параллельных дисциплинах (слалом и слалом-гигант) этапов Кубка мира в сезоне 2022/2023 запланировано больше всего — за три соревновательных месяца (декабрь, январь и март — с паузой в феврале на чемпионат мира) сноубордистам предстоит стартовать 11 раз. Первый из них — 3 декабря в Ливиньо (Италия), а последний — 19 марта неподалеку от родного города действующей обладательницы Хрустального глобуса Рамоны Терезии Хофмайстер — в Берхтесгадене (Германия).

У мужчин чемпиону прошлого сезона — Ли Сан Хо из Южной Кореи — повезет меньше — в Азии этап Кубка мира по сноуборду пройдет только у спортсменов, соревнующихся в борд-кроссе.

Календарь Кубка мира по сноуборду 2022/2023

Биг-эйр, слоупстайл, хафпайп

22 октября. Кур, Швейцария. Биг-эйр

9 — 10 декабря. Эдмонтон, Канада. Биг-эйр

14 — 17 декабря. Коппер-Маунтин, США. Биг-эйр. Хафпайп

13 — 14 января. Крайшберг, Австрия. Биг-эйр

18 — 21 января. Лаакс, Швейцария. Слоупстайл. Хафпайп

1 — 4 февраля. Маммот-Маунтин, США. Слоупстайл. Хафпайп

9 — 12 февраля. Калгари, Канада. Слоупстайл. Хафпайп

19 февраля — 5 марта. Чемпионат мира. Бакуриани, Грузия. Биг-эйр, слоупстайл, хафпайп

10 — 12 марта. Пекин, Китай. Хафпайп

24 — 26 марта. Сильваплана, Швейцария. Слоупстайл

Борд-кросс

2 — 3 декабря. Ле Дез Альпс, Франция

7 — 9 декабря. Монтафон, Австрия

17 — 18 декабря. Червиния, Италия

27 — 28 января. Кортина-д'Ампеццо, Италия

3 — 5 февраля. Монт Сент-Анн, Канада

10 — 12 февраля. Сьерра-Невада, Испания

19 февраля — 5 марта. Чемпионат мира. Бакуриани, Грузия

15 — 16 марта. Вейзонна, Швейцария

Параллельные дисциплины

3 — 4 декабря. Ливиньо, Италия. Слалом, слалом-гигант

10 — 11 декабря. Винтерберг, Германия. Слалом, командный слалом

15 декабря. Карецца, Италия. Слалом-гигант

17 декабря. Кортина-д'Ампеццо, Италия. Слалом-гигант

10 — 11 января. Бад-Гаштайн, Австрия. Слалом, командный слалом

14 января. Скуол, Швейцария. Слалом-гигант

21 — 22 января. Банско, Болгария. Слалом, слалом-гигант

26 — 27 января. Блю-Маунтин, Канада. Слалом-гигант

19 февраля — 5 марта. Чемпионат мира. Бакуриани, Грузия. Слалом, слалом-гигант, командный слалом

11 — 12 марта. Пианкавалло, Италия. Слалом, командный слалом

15 марта. Рогла, Словения. Слалом-гигант

18 — 19 марта. Берхтесгаден, Германия. Слалом, командный слалом

Кубок мира по сноуборду 2022/2023 можно смотреть в Eurosport Player (необходим аккаунт)