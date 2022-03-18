Сноуборд. Борд-кросс. Кубок мира-2021/22: Нерль и Хаммерли борются за победу в общем зачете

20 марта в швейцарском Вейсонне пройдет последний этап Кубка мира в нынешнем сезоне в олимпийской дисциплине сноуборда борд-кросс. Это соревнование определит обладателя Хрустального глобуса в мужском зачете, а также в очередной раз может продемонстрировать закономерность победы в женском.

Напомним, что британка Шарлотта Бэнкс уже гарантировала себе первое место по итогам сезона. Все благодаря успеху недельной давности в Австрии. Тогда в большом финале казалось, что она не сможет выиграть. Не самый лучший старт привел к трудностям в достижении цели, однако в середине дистанции в блестящем стиле она набрала ход, опередила конкуренток и забрала золото. И тем самым обеспечила себе не только победу в соревнованиях, но и успех в общем зачете Кубка мира.

Так что на этап в Швейцарии Бэнкс выйдет не только в желтой майке лидера, но и в статусе обладательницы Хрустального глобуса. Это первая награда подобного уровня в ее карьере. Сейчас у спортсменки 569 баллов в общем зачете. Она на 113 очков опережает итальянскую сноубордистку Микелу Мойоли, у которой 456 баллов. Естественно, подобное преимущество уже не отыгрывается. Зато болельщиков ждет интересная борьба за второе-третье место в общем зачете. На третьем месте француженка Хлоя Треспеш, у нее 435 очков. Мойоли постарается не пустить вперед серебряного призера Олимпийских игр-2022.

Возможно, Бэнкс даст себе небольшой отдых и не выступит на максимуме своих сил. Хотя все прекрасно понимают: это маловероятно, учитывая боевой характер британки. Наверняка она проявит лучшие качества и в Швейцарии. Тем более ей важно доказать, что неудачное выступление на Олимпийских играх – случайность. Там она не попала даже в призы и вылетела в четвертьфинале. Победила американка Линдси Джекобеллис. Так что лучшим показателем силы Бэнкс станет победа и на завершающем этапе сезона.

В мужском виде интрига жива и в борьбе за Хрустальный глобус. На последнем этапе в Австрии лидеры сезона неожиданно не смогли пробиться в финал. Победил итальянец Лоренцо Соммарива. Это сюрприз хотя бы потому, что для него это была всего лишь первая победа в сезоне. И третья – в карьере. Конечно, многие ожидали прорыва от немца Мартина Нерля. Именно он не так давно стал лидером общего зачета из-за столкновения с соперником в четвертьфинале его конкурента Алессандро Хаммерле. Нерль победил на этапе в Красноярске, и теперь он обладатель желтой майки лидера. В общей сложности у него 431 очко и 45 баллов преимущества над олимпийским чемпионом из Австрии Хаммерле.

Естественно немцу важно проявить себя максимально хорошо, ведь в Пекине он не прошел дальше четвертьфинала. Так что выигрыш в общем зачете Кубка мира станет своеобразным реваншом за то выступление.

Австриец Якоб Душек, занимающий третье место в общем зачете, также имеет шансы на Хрустальный глобус с 364 очками. Но они невелики. И все решится 20 марта.

Сноуборд. Кубок мира 2021/22. Этап в Вейсонне (Швейцария). Расписание соревнований

20 марта, воскрсенье

Мужчины. Женщины. Борд-кросс. Основные соревнования. Начало в 12.30.Трансляция будет доступна на Eurosport Player.

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