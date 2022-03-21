Сноуборд. Борд-кросс. Кубок мира-2021/22. Бэнкс и Нерль получили Хрустальные глобусы

В Швейцарии прошел финальный этап Кубка мира в дисциплине сноуборда «борд-кросс». У женщин чемпионка мира-2021 Шарлотта Бэнкс из Великобритании одержала очередную победу уже в статусе обладательницы Хрустального глобуса. А вот у мужчин ситуация оказалась сложнее – до последнего этапа никто не знал победителя Кубка мира. Но в итоге он определился – титул завоевал немец Мартин Нерль.

В женской части соревнований Бэнкс вновь продемонстрировала, что является лидером. Несмотря на уже оформленное первое место в общем зачете, она подошла к старту со всей ответственностью и оказалась в большом финале, выиграв все заезды дня.

В решающем заезде ей противостояли француженка Манон Пети Ленуар, американка Фэй Гулини и канадка Одри Макманиман.

Бэнкс традиционно не лучшим образом начала гонку. На первое место после старта вышла Гулини, чуть не столкнувшись с обладательницей Кубка мира. Но обе спортсменки удержались и продолжили заезд. В отличие от Макманиман, которая ошиблась и вылетела с трассы.

Постепенно Бэнкс нагоняла Гулини и обошла ее во второй части дистанции. Лунуар закончила гонку третьей.

«Это была большая битва с самой собой, чтобы вновь выиграть, но сегодня было здорово кататься. Я немного беспокоилась из-за мягкого снега, но очень довольна тем, как прошел день. Хочу сказать огромное спасибо команде и всем, кто пришел поддержать меня», – сказала Бэнкс официальному сайту Международной федерации лыжного спорта.

Шарлотта весь сезон демонстрировала высококлассную езду: пять побед на этапах Кубка мира, плюс два подиума – только раз она не оказывалась в тройке. Так что победа в общем зачете закономерна. Второй по итогам сезона стала итальянка Микела Мойоли, третье место заняла француженка Хлоя Треспеш. Обе спортсменки отстали от Бэнкс больше чем на 100 баллов.

У мужчин борьбы за Хрустальный глобус не получилось. В Швейцарии этап выиграл бронзовый призер Олимпийских игр-2022 Элиот Гронден из Канады, но никто из реальных претендентов на триумф в общем зачете даже не попал в большой финал. Напомним, что на первое место по итогам сезона претендовали немец Мартин Нерль, лидировавший перед последним этапом, а также австриец Алессандро Хаммерле и его соотечественник Якоб Дусек.

Но в итоге Хаммерле даже не приехал в Швейцарию из-за положительного теста на коронавирус, а Дусек вылетел уже в первом заезде. Так что первому месту Нерля по итогам сезона ничто не угрожало. Хаммерле удержал за собой второе место в общем зачете, а Дусек стал третьим.

Также FIS назвала Новичков года: у женщин ею была названа австралийка Джози Бафф, а у мужчин награду получил испанец Альваро Ромеро. Победителем Кубка Наций стала сборная Франции.

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