Скелетон. Российские скелетонисты успешно завершили год в Латвии

В Сигулде прошел заключительный в 2021 году этап Кубка мира по скелетону. Российская команда отметилась одной медалью, которую завоевала Юлия Канакина.

В соревновниях у женщин победу одержала представительница Австрии Жанин Флок, показавшая время 1 минут 44,46 секунды. Канакина была близко, уступив чемпионке 0,17 секунды. Следом расположилась Кимберли Бос из Нидерландов, отставшая от австрийки на 0,34 секунды.

Две другие россиянки — Елена Никитина и Алина Тарарыченкова — расположились достаточно близко к медалям, заняв пятое (+0,46) и седьмое (+0,54) места соответственно.

После шести этапах Кубка мира из восьми в общем зачете лидирует Кимберли Бос, следом за ней Тина Херманн из Германии. Никитина — третья, Тарарыченкова и Канакина — шестые и восьмые соответственно.

У мужчин в Латвии результаты скромнее. Евгений Рукосуев не сумел войти в тройку, заняв четвертое место. Никита Трегубов и Владислав Семенов на седьмом и восьмом местах. В общем зачете Кубка мира российские спортсмены идут кучно: Третьяков — четвертый, Трегубов — пятый, Семенов — шестой. Впереди всех немцы Кристофер Гротгер и Аксель Юнгк, следом идет Мартин Дукурс из Латвии.

Следующий, седьмой этап Кубка мира по скелетону 2021/22 состоится 7 января в немецком Винтерберге.