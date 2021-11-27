Скелетон. Победный дубль Никитиной на Кубке мира в Австрии

В австрийском Инсбруке состоялся второй подряд этап Кубка мира по скелетону 2021/22. На стартовом этапе КМ российская команда оформила победный дубль — отличились Елена Никитина и Александр Третьяков. На этот раз Никитина вновь стала героиней соревнований.

Россиянка показала суммарный результат 47,83 секунды, опередив Кимберли Бос из Нидерландов (+0,20) и Валентину Маргальо из Италии (+0,45). Другие представительницы национальной команды тоже выступили успешно: Алина Тарарыченкова расположилась на четвертой строчке (+0,57), Юлия Канакина стала пятой (+0,60).

Тренеры ждали столь удачного выступления Никитиной на Кубке мира в Австрии.

«Трасса здесь, можно сказать, наша, мы на ней и чемпионат Европы выигрывали, и на этапах Кубка мира побеждали. Если сравнивать с первой победой Лены, сегодня была другая погода: холоднее, влажность повыше, сегодня весь день шел снег. Это были разные гонки и разные победы. Но вся работа еще впереди, Никитина еще не вышла на пик формы. Сейчас идет плановая подготовка к основным стартам, включая Олимпийские игры», — передает слова главного тренера сборной Данила Чабана «РИА Новости».

Примерно такие же слова сказал старший тренер команды по скелетону Денис Алимов. Никитина отлично знает австрийскую трассу и находится в хорошей форме, поэтому логично, что от нее ждали только победы.

Что касается Александра Третьякова, на втором этапе он выступил хуже, чем на первом. Он занял девятое место, уступив победителя 0,47 секунды. Интересно, что лучший результат показали сразу три спортсмена: Мэтт Уэстон из Великобритании, Гэн Вэньцян из Китая и Кристофер Гротхер из Германии завершили соревнования с одинаковым временем 1 минута 46,04 секунды.

Другой россиянин выступил чуть лучше Третьякова. Никита Трегубов отстал от лидеров на 0,28 секунды, показав шестое время дня.

После двух австрийских стартов скелетонисты переезжают в Германию, где пройдут сразу три этапа Кубка мира с промежутком в неделю. Первый из них начнется уже 3 декабря в Альтенберге.

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