Скелетон. Кубок мира — 2021/22. Третьяков потерял золото после протеста

Первый в 2022 году этап Кубка мира по скелетону прошел в немецком Винтерберге. Российские скелетонисты сумели завоевать две бронзы. Особо драматичным получилось выступление Александра Третьякова.

Он занял третье место, уступив Мартину Дукурсу из Латвии, который показал результат 56,36 секунды. Вторая строчка за Акселем Юнгком из Германии. Отставание от лидера составило 0,01 секунды. Третьяков уступил 0,05, но это произошло по результатам второй попытки. А что случилось с первой, почему она не была засчитана?

По ее итогам россиянин показал лучшее время, опередив Дукурса на 0,21 секунды. После того, как все спортсмены завершили выступление, сборная Германии подала протест из-за наличия снега на трассе. В итоге результаты аннулировали, а после повторной попытки Третьяков остался на третьем месте после Дукурса и Юнгка. Никита Трегубов и Владислав Семенов показали время 56,62 секунды и оба заняли седьмое место.

Президент федерации бобслея и скелетона Елена Никитина сказала в интервью championat.com, что не стоит зацикливаться на протесте и переживать из-за третьего место, ведь это лишь Кубок мира, а главный старт — Олимпийские игры в Пекине — впереди.

«Это спорт, судьями было принято такое решение. Надо быть готовым к таким ситуациям. Мы все равно для себя понимаем, что Саша по двум заездам был бы первым. Основная гонка впереди. Готовимся к Олимпийским играм. Надо всегда стремиться быть первым при любых раскладах. Мы считаем, что не нужно поднимать лишнюю бучу и шум на этапе Кубка мира в преддверии Олимпиады», — рассказала Аникина.

В общем зачете Кубка мира лидирует Дукурс, следом идут два немца, а затем — сразу три россиянина. На четвертой строчке Никита Трегубов, следом Александр Третьяков и Владислав Семенов.

В соревнованиях женщин Елена Никитина заняла третье место, показав по итогам двух попыток результат 1 минута 56,47 секунды. Золото на счету Кимберли Бос из Нидерландов, она опередила россиянку на 0,43 секунды. Следом за Кимберли расположилась Жаклин Леллинг из Германии. Две другие представительницы России — Юлия Канакина и Алина Тарарыченкова — на четвертом и 15-м месте соответственно.

Никитина сохраняет вторую позицию в общем зачете Кубка мира, уступая нидерландке Бос. Канакина на пятом месте, Тарарыченкова — седьмая.

Следующий этап пройдет 14 января в швейцарском Санкт-Морице и будет носить статус чемпионата Европы.