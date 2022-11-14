Скелетон. Календарь сезона 2022/23

Сезон 2022/23 в скелетоне — начало новой эпохи в соревнованиях у мужчин. Дело в том, что после Олимпийских игр 2022 объявил о завершении карьеры ведущий спортсмен последних 15 лет в зимних видах — Мартин Дукурс. Скелетонист из Латвии 11 раз побеждал в общем зачете Кубка мира, шесть раз первенствовал на чемпионатах мира и двенадцать — на чемпионатах Европы.

С уходом из спорта Дукурса, а также отстранением от соревнований сборной России, у спортсменов из Германии остается не так уж много соперников. Фактически, главная интрига сезона состоит в том, сумеет ли кто-то вклиниться в противостояние олимпийского чемпиона Кристофера Гротхера и серебряного призера Пекина 2022 Акселя Юнгка. Претендентами на место в тройке сильнейших на этапах Кубка мира, а также чемпионате мира также являются бронзовый призер домашней Олимпиады Ян Веньян из Китая, а также два представителя сборной Южной Кореи — титулованный Юн Сун Бин (для него прошлый сезон получился неудачным) и талантливый Юн Сон Кхи, занявший самое высокое среди юниоров место в общем зачете Кубка мира.

У женщин география претенденток на титулы куда шире: действующая обладательница Хрустального глобуса Кимберли Бос (Нидерланды), серебряный призер Игр Жаклин Нарракотт из Австралии, ставшая второй в общем зачете Кубка мира Янин Флок из Австрии, сильная сборная Германии с олимпийской чемпионкой Ханной Найзе и многократным призером чемпионатов мира Жаклин Леллинг в составе, а также стабильно выступающие Валентина Маргальо (Италия) и Мирела Ранева (Канада).

Последней на руку то обстоятельство, что сезон соревнований Кубка мира по скелетону 2022/23 открывается на домашней трассе в Уистлере 24 ноября. Вслед за канадским этапом скелетонистам предстоит выступить на трассе в Парк-Сити (США). Завершает североамериканский блок этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде.

Турне по Германии начнется 6 января 2023 года на классической трассе в Винтерберге и продолжится двумя этапами в культовом для скелетона месте — Альтенберге. Последний из них пройдет в статусе чемпионата Европы.

Через неделю после него в Санкт-Моритце (Швейцария) запланирован чемпионат мира (c 26 по 29 января). Сезон Кубка мира закроют этапы в Инсбруке (Австрия) и Сигулде (Латвия). Последний пройдет 17 февраля. Заключительным значимым событием соревновательного года станет чемпионат Азии 11 — 12 марта в столице Олимпийских игр 2018 Пхенчхане (Южная Корея).

Olympics представляет подробное расписание самых важных соревнований по скелетону в сезоне 2022/23

Скелетон. Сезон 2022/23. Расписание соревнований Даты Место Кубок мира. Этап 1 24.11.2022 Уистлер (Канада) Кубок мира. Этап 2 01.12.2022 Парк-Сити (США) Кубок мира. Этап 3 16.12.2022 Лейк-Плейсид (США) Кубок мира. Этап 4 06.01.2023 Винтерберг (Германия) Кубок мира. Этап 5 13.01.2023 Альтенберг (Германия) Кубок мира. Этап 6/Чемпионат Европы 20.01.2023 Альтенберг (Германия) Чемпионат мира 26.01.2023 — 29.01.2023 Санкт-Моритц (Швейцария) Кубок мира. Этап 7 10.02.2023 Иннсбрук (Австрия) Кубок мира. Этап 8 17.02.2023 Сигулда (Латвия) Чемпионат Азии 11.03.2023 — 12.03.2023 Пхенчхан (Южная Корея)

В прямом эфире все соревнования по скелетону в сезоне 2022/23 доступны на официальном канале Международной федерации бобслея и скелетона