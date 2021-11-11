Скелетон. Календарь сезона-2021/22: Кубок мира, Олимпийские игры, чемпионат Европы, Интерконтинентальный Кубок

В олимпийском сезоне российские скелетонисты во главе с Еленой Никитиной и Александром Третьяковым вновь будут бороться за победы на всех крупных стартах, включая Игры-2022 в Пекине. Olympics представляет календарь международного сезона по скелетону.
Скелетон. Календарь международного сезона-2021/2022
12 – 13 ноября. Кубок Европы. 1-й этап. Лиллехаммер, Норвегия
13 – 14 ноября. Интерконтинентальный Кубок. 1-й этап. Уистлер, Канада
19 ноября. Кубок мира. 1-й этап. Инсбрук (Иглс), Австрия
19 – 20 ноября. Кубок Европы. 2-й этап. Альтенберг, Германия
23 – 24 ноября. Интерконтинентальный Кубок. 2-й этап. Парк-Сити, США
26 ноября. Кубок мира. 2-й этап. Инсбрук (Иглс), Австрия
3 декабря. Кубок мира. 3-й этап. Альтенберг, Германия
3 декабря. Кубок Европы. 3-й этап. Винтерберг, Германия
3 декабря. Интерконтинентальный Кубок. 3-й этап. Инсбрук (Иглс), Австрия
10 декабря. Кубок мира. 4-й этап. Винтерберг, Германия
13 декабря. Интерконтинентальный Кубок. 4-й этап. Сигулда, Латвия
13 – 14 декабря. Кубок Европы. 4-й этап. Сигулда, Латвия
17 декабря. Кубок мира. 5-й этап. Альтенберг, Германия
31 декабря. Кубок мира. 6-й этап. Сигулда, Латвия
5 – 6 января. Интерконтинентальный Кубок. 5-й этап. Сигулда, Латвия
7 января. Кубок мира. 7-й этап. Винтерберг, Германия
9 января. Кубок Европы. 5-й этап. Альтенберг, Германия
9 января. Чемпионат Европы среди юниоров (U20). Винтерберг, Германия
14 января. 8-й этап. Чемпионат Европы. Санкт-Мориц, Швейцария
21 января. Чемпионат мира среди юниоров (U20). Инсбрук (Иглс), Австрия
4 – 20 февраля. Олимпийские игры. Пекин, Китай