Скелетон. Календарь Кубка мира-2021/22

Кубок мира по скелетону в сезоне-2021/22 включает восемь этапов, все они пройдут в Европе. Два этапа состоятся в Австрии, четыре - в Германии, по одному - в Латвии и Швейцарии . Olympics представляет календарь Кубка мира по скелетону.

Календарь Кубка мира по скелетону-2021/22

19 ноября. 1-й этап. Инсбрук (Иглс), Австрия. Мужчины. Женщины

26 ноября. 2-й этап. Инсбрук (Иглс), Австрия. Мужчины. Женщины

3 декабря. 3-й этап. Альтенберг, Германия. Женщины. Мужчины

10 декабря. 4-й этап. Винтерберг, Германия. Мужчины. Женщины

17 декабря. 5-й этап. Альтенберг, Германия. Мужчины. Женщины

31 января. 6-й этап. Сигулда, Латвия. Женщины. Мужчины

7 января. 7-й этап. Винтерберг, Германия. Мужчины. Женщины

14 января. 8-й этап. Чемпионат Европы. Санкт-Мориц, Швейцария. Женщины. Мужчины

О фаворитах, лидерах сборной России и результатах Кубка мира по скелетону читайте здесь

Календарь всех крупнейших стартов по бобслею в сезоне 2021/22, включая юниорские чемпионаты мира и Европы, а также Кубка Европы и Интерконтинентального Кубка смотрите здесь

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