Скелетон. Календарь Кубка мира-2021/22

Кубок мира по скелетону в сезоне-2021/22 включает восемь этапов, все они пройдут в Европе. Два этапа состоятся в Австрии, четыре - в Германии, по одному - в Латвии и Швейцарии . Olympics представляет календарь Кубка мира по скелетону.
Календарь Кубка мира по скелетону-2021/22
19 ноября. 1-й этап. Инсбрук (Иглс), Австрия. Мужчины. Женщины
26 ноября. 2-й этап. Инсбрук (Иглс), Австрия. Мужчины. Женщины
3 декабря. 3-й этап. Альтенберг, Германия. Женщины. Мужчины
10 декабря. 4-й этап. Винтерберг, Германия. Мужчины. Женщины
17 декабря. 5-й этап. Альтенберг, Германия. Мужчины. Женщины
31 января. 6-й этап. Сигулда, Латвия. Женщины. Мужчины
7 января. 7-й этап. Винтерберг, Германия. Мужчины. Женщины
14 января. 8-й этап. Чемпионат Европы. Санкт-Мориц, Швейцария. Женщины. Мужчины
О фаворитах, лидерах сборной России и результатах Кубка мира по скелетону читайте здесь
Календарь всех крупнейших стартов по бобслею в сезоне 2021/22, включая юниорские чемпионаты мира и Европы, а также Кубка Европы и Интерконтинентального Кубка смотрите здесь