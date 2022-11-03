Скейтбординг. Стрит. Чемпионат мира 2022 в Бразилии: что ждать, где смотреть

5 и 6 ноября в рио-де-Жанейро пройдет чемпионат мира по скейтбордингу в дисциплине стрит.

Бразилия — одно из знаковых мест для мира уличного скейтбординга. Достаточно сказать, что на дебютных для этой дисциплины Олимпийских играх в Токио серебряные медали достались представителям южноамериканской страны — Келвину Хофлеру и Раиссе Леал.

У женщин стало классическим противостояние бразильской и японской школ скейтбординга: на шести из восьми чемпионатов мира по стриту равное количество раз — три — побеждали представительницы этих стран.

Кульминация сезона 2022 — контест Super Crown World Championships в Рио-де-Жанейро 5 и 6 ноября — как раз позволит ответить на вопрос, кто же сильнее. На заполненной Arena Carioca в борьбе за итоговый трофей и очки в олимпийский квалификационный рейтинг (событию присвоен пятизвездочный статус, дающий максимум баллов) сойдется великолепная восьмерка спортсменок. Четыре из них уже гарантировали себе места в финале по итогам трех этапов SLS (Лига уличного скейтбординга) в Джексонвилле, Сиэттле и Лас-Вегасе. Лидер рейтинга — Раисса Леал: 14-летняя суперзвезда в рамках серии идет без поражений. На втором месте — еще одна представительница Бразилии — защищающая титул 2021 Памела Роса. Также напрямую квалифицировались две японки: олимпийская чемпионка, победительница X Games и Dew Tour Момидзи Нисия и бронзовая медалистка World Street Skateboarding в Риме Юмека Ода.

Оставшиеся четыре места в финале распределятся по итогам Турнира последнего шанса. Сильнейшие среди его участниц — олимпийская медалистка Фуна Накаяма и открытие сезона 2022 — 12-летняя австралийка Клои Коуэлл (призовые места на X-Games и Dew Tour).

У мужчин география фаворитов намного шире. В квартете гарантированных финалистов олимпийский чемпион и победитель X Games Japan Юто Хоригоме (японский мастер стрита выиграл два этапа SLS, а третий пропускал из-за травмы), призер World Street Skatboarding в Риме Густаво Рибейро из Португалии, вице-чемпион X Games 2022 Венсан Милу из Франции, а также призер двух этапов SLS Крис Джослин из США.

В Турнире последнего шанса уровень конкуренции также обещает быть запредельным. Симпатии бразильских болельщиков поровну поделят олимпийский призер Келвин Хофлер и призер X Games 2018 Фелипе Густаво. Однако для того, чтобы попасть в финал им необходимо будет не только привести в восторг публику, но и показать экстра-класс катания и трюков (в зачет идут два 60-секундных рана и два лучших трюка), ведь в звездных соперниках недостатка в Рио не будет.

На место в восьмерке будут претендовать победитель X Games 2022 Шейн О’Нил (Австралия), вице-чемпион World Street Skateboarding в Риме Орельен Жиро (Франция), блеснувшие в столице Италии канадцы Райан Диченцо и Мики Папа, а также призеры этапов SLS 2022 Сора Шираи (Япония) и Брейден Хобан (США). Соотечественник последнего — бронзовый призер Токио 2020 Джаггер Итон — ради защиты титула короля уличного скейтбординга форсировал восстановление после травмы и решил выступить в Бразилии.

Скейтбординг. Чемпионат мира SLS Super Crown 2022. Рио-де-Жанейро, Бразилия. Расписание

по московскому времени

5 ноября, суббота

17:30. Турнир последнего шанса. Женщины.

20:30. Турнир последнего шанса. Мужчины.

6 ноября, воскресенье

16:30. Финал. Женщины.

23:00. Финал. Мужчины.

Прямая трансляция доступна на FUEL TV и официальном канале SLS