Скалолазание. Рубцов и Мешкова – первые чемпионы России в двоеборье 

Летом 2021 года широкая публика узнала о новом олимпийском виде спорта – скалолазании. В Токио оно было представлено многоборьем, которое включило в себя сразу три дисциплины – лазание на скорость, боулдеринг и лазание на трудность. В известной степени это был эксперимент – немногие спортсмены сильны сразу в трех дисциплинах. Главное для скалолазания было презентовать вид спорта, показав его многообразие.

Следующий шаг – Олимпийские игры в Париже. И в столице Франции через три года будет разыграно четыре комплекта наград, уже в двух дисциплинах. Скорость будет представлена отдельно, а боулдеринг и лазание на трудность объединено в двоеборье.

Именно по этой олимпийской дисциплине Парижа, двоеборью, прошел первый чемпионат России, который приняла Москва. Кстати, этот турнир был первым не только в России, но и в мире. В других странах аналогичные соревнования пройдут позднее, не говоря уж о международных состязаниях.

Чемпионат России привлек интерес не только этим, но и близостью сенсации. По крайней мере, это касается мужской части турнира. По итогам квалификации среди лидеров оказался Дмитрий Шарафутдинов, что стало неожиданностью. Он – один из самых титулованных скалолазов России, трехкратный чемпион мира, однако уже перешел на тренерскую работу, внеся лепту в подготовку участвовавшей на Олимпийских играх в Токио Виктории Мешковой. Тем не менее, именно Шарафутдинов в боулдеринге преодолел все четыре трассы, да еще достиг топа в лазании на трудность. Такого же результата удалось добиться только еще одному спортсмену – вице-чемпиону Европы Сергею Лужецкому.

После квалификации представлялось, что именно они разыграют золотые медали. Однако финал развернул турнирные расклады на 180 градусов. Шарафутдинову не удалось распределить силы, и второй соревновательный день сложился для него неудачно. В боулдеринге опытный спортсмен взял только две зоны, показав шестой результат, а в лазании на трудность сделал 29 перехватов, став седьмым. В итоге 42 набранных балла не только не позволили сражаться за самые высокие места, но и даже приблизиться к тройке сильнейших – в финале он стал только восьмым.

Лужецкий выступил лучше, но и он до медалей не добрался. Спортсмена подвело лазание на трудность – он сделал только 21 перехват, стал худшим в этой части двоеборья, смазав свое выступление. Пятое место – явно не тот результат, на который Лужецкий рассчитывал после квалификации.

Провалом лидеров воспользовался участник Олимпийских игр в Токио Алексей Рубцов. Опытному спортсмену удалось подойти к финалу рациональнее остальных. Рубцов в квалификации был только четвертым, но в решающий момент проявил класс. Чемпион мира в боулдеринге понимал, что его главная задача – выиграть в двоеборье свою любимую дисциплину, а потом достойно выступить в лазании на трудность. И с ней титулованный спортсмен справился. В боулдеринге он стал единственным, кому удалось взять топ на всех четырех трассах. Это обеспечило Рубцову промежуточное первое место. К данному результату спортсмен прибавил третью позицию по итогам лазания на трудность, что стало залогом общей победы. Превзойти Рубцова никто не смог, и он стал первым в истории чемпионом России в двоеборье. Серебряную медаль завоевал открытие турнира Егор Дулуб, бронзу взял Владислав Шевченко.

По стопам Рубцова

По похожему сценарию сложился турнир для другой участницы Олимпийских игр в Токио – Виктории Мешковой. Как и Рубцов, трехкратная чемпионка Европы стала в квалификации четвертой, а потом обернула финал в свою пользу, выиграв чемпионат России. На первом этапе турнира выше Мешковой были Елена Красовская, Екатерина Киприянова и Динара Фахритдинова. Но в финале именно участница Олимпийских игр была стабильнее. Уже первая часть двоеборья – боулдеринг – приблизил Мешкову к победе в чемпионате России. Она взяла три топа и четыре зоны, такой же результат показала и Красовская, но более титулованная спортсменка потратила меньше попыток, и это позволило ей стать первой. В лазании на трудность Мешкова закрепила свой успех. Она сделала 36 перехватов, показав второй результат, и это по сумме двух дисциплин обеспечило ей чемпионство. Красовская же в итоге уступила не только Мешковой, но и Фахритдиновой. В лазании на трудность она стала только третьей, тогда как ее соперница первой. Фахритдинова неплохо выступила в боулдеринге, заняв четвертое место. В итоге, по совокупности результатов, спортсменка финишировала второй, сделав весомую заявку на роль одного из лидеров сборной России в двоеборье.

Вместе с чемпионатом России прошли и всероссийские соревнования «Приз памяти Анатолия Бычкова» в дисциплине скорость. Турнир завершился триумфом молодых спортсменов. В мужской части соревнований победителем стал 18-летий Михаил Мартынов, который в этом сезоне на взрослых стартах не выступал. В финале он оказался быстрее чемпиона России Льва Рудацкого, третье место занял Ярослав Пашков. В женской части турнира победу праздновала Елизавета Гребенщикова, которая на взрослом уровне завоевала первую золотую медаль в карьере. Серебро у Елены Тимофеевой, бронза – у Юлии Овчинниковой.