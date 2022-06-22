Синхронное плавание: Юкико Инуи снова лучшая в соло | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

С 17 июня по 3 июля 2022 года в Венгрии проходит 19-й чемпионат мира по водным видам спорта FINA, в рамках которого разыгрываются 10 медалей в синхронном плавании.

Читайте материалы в ежедневном режиме на olympics.com.

В среду были разыграны награды в произвольной программе у солисток, а также прошла квалификация в произвольной программе групп.

По теме:

Композиция под музыку Тосиюки Мацумото «Ороти, легендарный японский дракон, гигантский змей с восемью головами и восемью хвостами» принесла Юкико Инуи второе золото чемпионата мира-2022. Вслед за победой в технической программе и выигрышем в квалификации японская синхроннистка не оставила сомнений в том, что ее выступление лучшее и в финале произвольной программы. С помощью хореографии Юкико показала красоту и динамичность японской музыки, продемонстрировав характерные для этой программы «змеиные» движения всеми частями тела, а также представив постановку и через выражения лица. 95,3667 балла – результат чемпионки.

Марта Федина из Украины завоевала свое второе индивидуальное серебро чемпионата мира. Программа Марты под музыку венгерского пианиста и композитора Балажа Хаваши была оценена в 93,8000 балла. 20-летняя спортсменка стала самой юной обладательницей медали чемпионатов мира в произвольной программе солисток после Трейси Руиз-Конфорто. Американка выиграла золото на чемпионате мира-1994 в возрасте 19 лет. Тогда разыгрывалась одна медаль в технической и произвольной программе солисток.

Евангелия Платаниоти из Греции также стала обладательницей второй медали ЧМ-2022 с 91,7667 балла. Как и в технической программе, она завоевала бронзу. Вдохновившись мыслью о том, что жизнь, несмотря на пандемию, должна продолжаться, она выбрала для своего выступления песню Фредди Меркьюри «Шоу должно продолжаться».

Квалификация

В квалификации соревнований групп в произвольной программе приняли участие 12 команд. Китай выиграл с 95,8000 балла, Украина – вторая – 94,3667 балла, Япония – третья – 92,7667 балла.