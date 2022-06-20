Синхронное плавание: Украина – обладательница золота в комбинации | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

С 17 июня по 3 июля 2022 года в Венгрии проходит 19-й чемпионат мира по водным видам спорта FINA, в рамках которого разыгрываются 10 медалей в синхронном плавании.

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В понедельник были разыграны награды в комбинации и в технической программе микст-дуэтов.

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Вслед за серебряными наградами в технической программе солисток и дуэтов команда Украины выиграла золото в комбинации. На чемпионатах мира-2013 и 2019 она становилась третьей, а в 2017-м второй в этом виде программы.

Комбинация

В Будапеште девушки представили композицию под названием «Волшебный замок», насыщенную сложными элементами и перестроениями, и стали чемпионками с суммой баллов в 95,0333 балла.

Напомним, что в комбинации команда по очереди выполняет партии в группе, соло и дуэте. На чемпионатах мира медали разыгрываются с 2003 года.

Команда Японии впервые представила на суд публики свой «Дом с привидениями». В своей программе она показала необычную хореографию, которая позволила не только продемонстрировать элементы высокой сложности, но и рассказать историю. 93,5667 балла, и Страна восходящего солнца стала обладательницей серебряной награды.

Итальянская сборная покорила своей интерпретацией программы «Супергерои» о Сулеймане Великолепном. 92,0333 балла, и синхроннистки с Аппенинского полуострова увозят бронзу.

В соревновании микст-дуэтов в технической программе победу праздновали Джорджио Минизини и Лукреция Руджеро из Италии Фото © 2022 Getty Images

Микст-дуэты, техническая программа

В соревнованиях микст-дуэтов Джорджио Минизини и Лукреция Руджеро добились победы, тем самым добавив в копилку Италии в этот день еще золото наряду с Томасом Чекконом и Бенедеттой Пилато в плавании.

Обладатель трех серебряных и двух бронзовых наград чемпионатов мира Минизини вместе со своей новой партнершей получил за свою программу 89,2685 балла.

Томока Сато и Йотаро Сато из Японии принесли своей стране первое серебро в этом виде программы (86,5939 балла). Ияо Чзан и Хаоюй Ши из Китая стали бронзовыми призерами (86,4425).

Соло, произвольная программа, квалификация

Чемпионка мира-2022 в соло в технической программе Юкико Инуи из Японии стала лучшей в квалификации произвольной программы (94,5667). Серебряный призер ЧМ-2022 Марта Федина из Украины – вторая (92,6333 балла), бронзовый призер Евангелия Платаниоти из Греции – третья (90,4000).

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